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周末防致災雨！ 熱帶低壓不排除成颱「路徑類似尼莎」

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熱帶低壓不排除成颱「路徑類似尼莎」 吳德榮：周末共伴效應防致災雨

聯合報／ 記者邱瓊玉楊德宜／台北即時報導
熱帶低壓周六至下周一通過巴士海峽，路徑類似尼莎、但強度較弱；進入南海後，仍有些微發展成颱的機率。圖取自氣象局網站
熱帶低壓周六至下周一通過巴士海峽，路徑類似尼莎、但強度較弱；進入南海後，仍有些微發展成颱的機率。圖取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在台灣東南東方海面，向西移動，將穿過巴士海峽，轉西南西、往南海前進；強度逐漸增強。

今晨各地低溫大都在15至19度，他說，今天白天各地為晴到多雲；東北部偶有局部短暫雨，氣溫回升；傍晚起迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨。白天北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼；今天北部19至27度，中部18至33度，南部19至34度，東部17至32度。

吳德榮說，熱帶低壓周六至下周一通過巴士海峽，路徑類似尼莎、但強度較弱；進入南海後，仍有些微發展成颱的機率。

他指出，周六、周日熱帶低壓與東北季風仍有共伴效應，但較尼莎當時的共伴效應弱；迎風面劇烈降雨雖不及上波，但因發生的位置大部分重覆，對含水量已達臨界值的地區，容易致災、仍有威脅；屆時應注意氣象局發布的相關特報，並請謹慎防範。背風面中南部影響小，偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，下周一降雨緩和，下周二、周三天氣好轉。周六晚起至下周一北台灣氣溫逐漸下降、轉涼微冷，中南部氣溫稍降；下周二、周三各地白天氣溫回升，早晚偏涼微冷。這波冷空氣、全台平地最低氣溫大約降至17度左右。

周六、周日熱帶低壓與東北季風仍有共伴效應，但較尼莎當時的共伴效應弱；迎風面劇烈降雨雖不及上波，但因發生的位置大部分重覆，對含水量已達臨界值的地區，容易致災、仍有威脅。本報資料照片
周六、周日熱帶低壓與東北季風仍有共伴效應，但較尼莎當時的共伴效應弱；迎風面劇烈降雨雖不及上波，但因發生的位置大部分重覆，對含水量已達臨界值的地區，容易致災、仍有威脅。本報資料照片

吳德榮 南海 巴士

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