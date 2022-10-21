熱帶低壓不排除成颱「路徑類似尼莎」 吳德榮：周末共伴效應防致災雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在台灣東南東方海面，向西移動，將穿過巴士海峽，轉西南西、往南海前進；強度逐漸增強。

今晨各地低溫大都在15至19度，他說，今天白天各地為晴到多雲；東北部偶有局部短暫雨，氣溫回升；傍晚起迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨。白天北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼；今天北部19至27度，中部18至33度，南部19至34度，東部17至32度。

吳德榮說，熱帶低壓周六至下周一通過巴士海峽，路徑類似尼莎、但強度較弱；進入南海後，仍有些微發展成颱的機率。

他指出，周六、周日熱帶低壓與東北季風仍有共伴效應，但較尼莎當時的共伴效應弱；迎風面劇烈降雨雖不及上波，但因發生的位置大部分重覆，對含水量已達臨界值的地區，容易致災、仍有威脅；屆時應注意氣象局發布的相關特報，並請謹慎防範。背風面中南部影響小，偶有局部短暫雨的機率。