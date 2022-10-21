聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆捷運遭疑實為輕軌 黃希賢：台灣交通史上最大騙局

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆捷運遭疑實為輕軌，黃希賢：台灣交通史上最大騙局。圖／黃希賢競總提供
基隆捷運遭疑實為輕軌，黃希賢：台灣交通史上最大騙局。圖／黃希賢競總提供

基隆捷運遭質疑實際上是規畫使用低底盤的輕軌，但交通部鐵道局昨晚澄清在系統設計或速度，基隆捷運都是捷運標準。無黨籍基隆市長參選人黃希賢昨晚表示，基隆捷運興建爭議不斷，無疑是台灣交通史上最大騙局。

根據鐵道局最新的「基隆捷運環境影響說明書」，雖然打著中運量捷運名號，但規畫使用的系統是低底盤輕軌車、採架空線、月台無閘門等系統，遭諷是「披著捷運外皮的基隆輕軌」。

黃希賢說，聯合報昨踢爆鐵道局最新的「基隆捷運環境影響說明書」，發現基捷的機電系統仍是採取輕軌的LRV系統，以及LRRT系統（輕軌捷運）的服務水準，估算的單日旅運量約9萬人次、每小時5047人，根本也是灌水，每日從私人運具移轉到大眾運輸的比率僅0.14％。

黃希賢表示，這425億元的基捷，完全就是台灣交通史上最大一場騙局，自從國安私菸的貪汙案都可叫「超買」，虛報確診數也可稱「校正回歸」，連輕軌都要瞎稱為捷運，把基隆人當傻子耍？

「典型掛羊頭賣狗肉」，黃希賢直言，蔡政府不斷強調輕軌的系統升級到中運量，市長林右昌還不停嗆台北市長柯文哲時空錯亂，如今卻是徹底自打臉，「捷運」這說法，完全只是想為蔡英文總統2017曾信誓旦旦說「基隆輕軌2022年完工」卸責解套。

黃希賢表示，基捷硬湊13站、站站都停，他擔心未來實際搭乘人數一定奇低無比，425億一定會追加預算，且還不含基隆-八堵段，付出這麼多的時間成本，倒不如台鐵優化、增加跳蛙通勤班次、跳蛙快捷公車才是真正通勤所需，呼籲蔡政府把這「國防布」揭開，說清楚、講明白，基隆人不是這麼好呼嚨的。

基隆捷運 基隆輕軌 黃希賢

延伸閱讀

黃希賢拜會鄭寶清共推國門雙城 原來鄭和基隆也有淵源

基隆黃希賢訪桃園鄭寶清 兩市長參選人倡議空海港合作

黃希賢競總成立人聲樂團獻唱 代表寧靜革命、市民之聲

謝國樑說明金星案 黃希賢指過程像擠牙膏、無法完全釋疑

相關新聞

基捷規畫曝光 遭疑假捷運真輕軌

基隆捷運興建爭議不斷，根據鐵道局最新的「基隆捷運環境影響說明書」，雖然打著中運量捷運名號，但規畫使用的系統是低底盤輕軌車...

進口蛋量攀升 陳吉仲避談隱性缺蛋

我國今年面臨史上最嚴重缺蛋危機，大量進口雞蛋供加工業者使用。目前缺蛋情況雖緩解，但今年前九個月帶殼雞蛋進口量為三年來最多...

北捷板南線晚間不明原因跳電 乘客驚嚇：差點從電扶梯上摔死

位在新北市板橋區的捷運江子翠站，晚間不明原因突然跳電，一名正搭乘電扶梯準備搭車的民眾，突遇電扶梯瞬間停止，慣性力量差點害...

北部、東北部明午起降雨明顯 周末全台降雨趨勢圖曝

中央氣象局今日表示，周五晚間起要留意熱帶性低氣壓外圍雲系影響，今天下午2點台灣東南方海面形成熱帶性低氣壓TD26，未來會...

波哥雷里奇獨奏 1月登台

明年首檔鋼琴獨奏會是重量級鋼琴家「波哥雷里奇」，將演出一系列的蕭邦作品，這也是他暌違十年再度訪台。

台鐵維修車不守號誌 擠壞轉轍器

台鐵花東線昨上午九時許傳出因運轉保安裝置故障，關山至池上雙下列車因此延誤。儘管約一小時就修復，但事故原因竟是台鐵自家一列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。