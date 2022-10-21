基隆捷運遭疑實為輕軌 黃希賢：台灣交通史上最大騙局

基隆捷運遭質疑實際上是規畫使用低底盤的輕軌，但交通部鐵道局昨晚澄清在系統設計或速度，基隆捷運都是捷運標準。無黨籍基隆市長參選人黃希賢昨晚表示，基隆捷運興建爭議不斷，無疑是台灣交通史上最大騙局。

根據鐵道局最新的「基隆捷運環境影響說明書」，雖然打著中運量捷運名號，但規畫使用的系統是低底盤輕軌車、採架空線、月台無閘門等系統，遭諷是「披著捷運外皮的基隆輕軌」。

黃希賢說，聯合報昨踢爆鐵道局最新的「基隆捷運環境影響說明書」，發現基捷的機電系統仍是採取輕軌的LRV系統，以及LRRT系統（輕軌捷運）的服務水準，估算的單日旅運量約9萬人次、每小時5047人，根本也是灌水，每日從私人運具移轉到大眾運輸的比率僅0.14％。

黃希賢表示，這425億元的基捷，完全就是台灣交通史上最大一場騙局，自從國安私菸的貪汙案都可叫「超買」，虛報確診數也可稱「校正回歸」，連輕軌都要瞎稱為捷運，把基隆人當傻子耍？

「典型掛羊頭賣狗肉」，黃希賢直言，蔡政府不斷強調輕軌的系統升級到中運量，市長林右昌還不停嗆台北市長柯文哲時空錯亂，如今卻是徹底自打臉，「捷運」這說法，完全只是想為蔡英文總統2017曾信誓旦旦說「基隆輕軌2022年完工」卸責解套。

黃希賢表示，基捷硬湊13站、站站都停，他擔心未來實際搭乘人數一定奇低無比，425億一定會追加預算，且還不含基隆-八堵段，付出這麼多的時間成本，倒不如台鐵優化、增加跳蛙通勤班次、跳蛙快捷公車才是真正通勤所需，呼籲蔡政府把這「國防布」揭開，說清楚、講明白，基隆人不是這麼好呼嚨的。