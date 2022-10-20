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北捷板南線晚間不明原因跳電 乘客驚嚇：差點從電扶梯上摔死
位在新北市板橋區的捷運江子翠站，晚間不明原因突然跳電，一名正搭乘電扶梯準備搭車的民眾，突遇電扶梯瞬間停止，慣性力量差點害他直接摔下電扶梯，驚魂未定表示「差點從電扶梯上摔死」，台北捷運對此表示，今晚板南線部分車站供電異常，至於供電異常原因，將於收班後詳查。
台北捷運對於板南線供電異常表示，今晚9點19分板南線部分車站供電異常，善導寺站至新埔站的車站用電，江子翠站至忠孝新生站與松新線小南門站的列車動力用電受影響，行控中心立即安排板南線列車到站暫停2分鐘進行電力轉供，經迅速處理後隨即恢復正常。
北捷表示，板南線今晚部分車站跳電，經行控中心即時調度供電後，隨即恢復正常，目前營運正常，處理期間，板南線受影響車站尚有適當緊急照明提供通行，另請旅客稍後進站，列車暫停車站，並無旅客受困。
經初步查修為新復捷主變電站供電盤跳脫，行控中心立即依照SOP採取其他主變電站轉供後，板南線恢復正常，至於供電異常原因，將於收班後詳查。
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