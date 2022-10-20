快訊

北捷板南線晚間不明原因跳電 乘客驚嚇：差點從電扶梯上摔死

為何特拉斯首相上架期比萵苣短？ 克魯曼解析給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷板南線晚間不明原因跳電 乘客驚嚇：差點從電扶梯上摔死

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
位在新北市板橋區的捷運江子翠站，晚間不明原因突然跳電。圖／民眾提供
位在新北市板橋區的捷運江子翠站，晚間不明原因突然跳電。圖／民眾提供

位在新北市板橋區的捷運江子翠站，晚間不明原因突然跳電，一名正搭乘電扶梯準備搭車的民眾，突遇電扶梯瞬間停止，慣性力量差點害他直接摔下電扶梯，驚魂未定表示「差點從電扶梯上摔死」，台北捷運對此表示，今晚板南線部分車站供電異常，至於供電異常原因，將於收班後詳查。

台北捷運對於板南線供電異常表示，今晚9點19分板南線部分車站供電異常，善導寺站至新埔站的車站用電，江子翠站至忠孝新生站與松新線小南門站的列車動力用電受影響，行控中心立即安排板南線列車到站暫停2分鐘進行電力轉供，經迅速處理後隨即恢復正常。

北捷表示，板南線今晚部分車站跳電，經行控中心即時調度供電後，隨即恢復正常，目前營運正常，處理期間，板南線受影響車站尚有適當緊急照明提供通行，另請旅客稍後進站，列車暫停車站，並無旅客受困。

經初步查修為新復捷主變電站供電盤跳脫，行控中心立即依照SOP採取其他主變電站轉供後，板南線恢復正常，至於供電異常原因，將於收班後詳查。

位在新北市板橋區的捷運江子翠站，晚間不明原因突然跳電。圖／民眾提供
位在新北市板橋區的捷運江子翠站，晚間不明原因突然跳電。圖／民眾提供

板南線 捷運 北捷

延伸閱讀

捷運人擠人！乘客狂吹小電扇 她頭髮被捲入只能當場剪髮氣炸

長髮正妹穿馬甲內衣搭捷運 乘客暴動：不想下車了

導盲犬搭捷運累壞「把鞋子當枕頭」睏翻 暖女1秒都不敢動讓牠舒服睡到下車

1個月連3跳...彰化芳苑鄉今凌晨跳電 鄉民要求查明原因

相關新聞

北捷板南線晚間不明原因跳電 乘客驚嚇：差點從電扶梯上摔死

位在新北市板橋區的捷運江子翠站，晚間不明原因突然跳電，一名正搭乘電扶梯準備搭車的民眾，突遇電扶梯瞬間停止，慣性力量差點害...

運用數位科技消除C肝 健保署獲資誠永續影響力獎

健保署支持C型肝炎新藥全面給付，決心於2025年完成消除C型肝炎，充分響應聯合國永續發展目標之行動力，今年更以「科技消除...

北部、東北部明午起降雨明顯 周末全台降雨趨勢圖曝

中央氣象局今日表示，周五晚間起要留意熱帶性低氣壓外圍雲系影響，今天下午2點台灣東南方海面形成熱帶性低氣壓TD26，未來會...

大家都去這！Klook公布台灣旅客最愛海外跨年城市Top 5

9月底宣布旅遊解禁以來，Klook上國外旅遊相關頁面的流量便快速攀升，海外商品預訂量甚至較上個月成長四倍之多，旅客計畫出...

台鐵列車「未遵守號誌冒進」恐成不定時炸彈 學者斥風險意識不足

台鐵花東線今日上午9時許傳出因運轉保安裝置故障影響，台鐵關山至池上間南下、北上列車有延誤情形，故障情形在約一小時後修復，...

洗腎遇地震、火災來了怎應變？ 醫籲不可自行拔針：會有生命危險

近來地震頻傳，洗腎患者憂心洗腎遇到天搖地動該如何應變，若遇到火警，又應如何逃生？醫師提醒，洗腎當下千萬不可自行拔針，以免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。