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運用數位科技消除C肝 健保署獲資誠永續影響力獎

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保署獲第六屆資誠永續影響力獎，醫審及藥材組長黃育文(右)代表領獎。圖／健保署提供
健保署獲第六屆資誠永續影響力獎，醫審及藥材組長黃育文(右)代表領獎。圖／健保署提供

健保署支持C型肝炎新藥全面給付，決心於2025年完成消除C型肝炎，充分響應聯合國永續發展目標之行動力，今年更以「科技消除C肝 健保永續台灣」專案影片，獲「2022第六屆資誠永續影響力獎–社會創新組銅獎」，影片中展現健保運用數位科技建置健保醫療資訊雲端查詢系統，達到消除C型肝炎的成效卓越。

「資誠永續影響力獎」由資誠永續發展服務公司及坎城國際創意節台灣官方代表共同主辦，以「善用故事力，創造影響力」為核心理念，透過影片展現解決永續議題、帶來改變、產生社會正面影響力，並呼應全球永續發展目標。主辦單位表示，健保署自政府、社會企業等共20組參與單位中脫穎而出，更連續2年獲獎，十分肯定健保署運用雲端數位科技消除C型肝炎。

健保署長李伯璋說，台灣C型肝炎盛行率約2至4%，高於東亞鄰近國家，健保署配合國家2025年消除C型肝炎政策，運用數位科技建置健保醫療資訊雲端查詢系統，於系統內新增「B、C肝炎專區」，彙整C型肝炎病患跨院所的就醫、用藥及檢驗檢查資料，讓醫師可以快速、有效掌握C型肝炎病患治療狀況，使C型肝炎治療不中斷。依健保署統計，醫療院所利用健保雲端查詢系統的比率高達97%，平均每月有3.5千萬的查詢人次。截至今年8月，有1.3萬醫事人員使用新設置「B、C肝炎專區」，總查詢次數為167萬人次。

同時，健保署將C型肝炎全口服新藥納入給付並逐步放寬用藥條件，截至今年7月底，參與口服新藥院所達1083家，已完成22萬人治療，成功治療比例高達98.4%。因應近2年新冠疫情影響民眾就醫，健保署也推出虛擬健保卡，讓不便親自就醫的民眾可以獲得必要醫療服務，民眾也可透過健康存摺APP做自我健康管理。

健保卡 肝炎 C肝

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