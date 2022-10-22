麵包高熱量卻戒不掉！日媒分析三要點「想減肥該怎麼吃」

一場疫情改變全球政經局勢，也讓國與國之間的人際互動按下暫停鍵。隨著疫後邊境解封，國際旅行啟動，不論是商務、觀光互訪都有著和疫情前不一樣的秩序，面對外地旅客到訪，有些人展開雙臂熱情迎接，但也有不少國家民眾在心裡築起高牆，保守看待訪客。出身長榮航空，早在1990年代就因公派駐多國外站的「觀光先鋒」李承仲，歷經航空、旅館、旅行業歷練，就無私分享他多年來和各國不同文化、觀念的同事、朋友們交手經驗，提醒想著飛出國去旅行的民眾，疫後出遊「安全」將是最重要的課題。

2022-10-22 08:00