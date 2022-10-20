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台鐵列車「未遵守號誌冒進」恐成不定時炸彈 學者斥風險意識不足

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵海端站去年2月才發生電力維修車撞擊鐵道班人員工安意外，今日又傳出電力維修車不遵守號誌冒進撞壞轉轍器事件，學者直斥風險意識不足、成不定時炸彈。本報資料照片
台鐵海端站去年2月才發生電力維修車撞擊鐵道班人員工安意外，今日又傳出電力維修車不遵守號誌冒進撞壞轉轍器事件，學者直斥風險意識不足、成不定時炸彈。本報資料照片

台鐵花東線今日上午9時許傳出因運轉保安裝置故障影響，台鐵關山至池上間南下、北上列車有延誤情形，故障情形在約一小時後修復，於10時17分開通路線，恢復行車。而事故發生原因竟是一列電力維修車未遵守號誌冒進，在海端站二股道北邊擠壞轉轍器，才造成該起事故，台鐵也承認是人為疏失。

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥直言，列車不遵守號誌冒進是很嚴重的問題，絕對不能輕忽，台鐵對於風險意識真的要加油。他認為，電力維修車未依規定行進，簡直成了鐵軌上的不定時炸彈，萬一碰上對向列車，後果將不堪設想。

鄭永祥也說，台鐵要檢討為何無法落實標準作業程序，必須從人員訓練、規制制定等層面進行檢討，避免再度發生如此離譜的疏失。

台鐵說明，初步了解電力維修車的駕駛員及指導員酒測及身體狀況都正常，列車也未超速，研判引起事故的原因是人員疏忽，之後也會依規定對同仁懲處。台鐵坦言，相關規章跟作業程序早有明文規定，但還是發生同仁疏於確認的狀況，未來會更要求落實程序，轉轍器受損的部分於昨日晚上收班後進行修復。

由於花東鐵路有許多單線區間，包括海端至池上的路段，昨日肇事的電力維修車理應要等南下列車通過才能北上，卻因人員疏忽冒進號誌，也擠壞轉轍器，所幸轉轍器損壞時南下號誌也會轉為紅燈，避免再有其他列車進入同路線，否則恐釀成嚴重意外。

事實上，台鐵海端站去年二月也曾發生電力維修車撞上道班工人，釀成二死一傷慘劇，事後也查出現場未落實瞭望工作，且電力維修車駕駛、指導員均未注意前方軌道有道班人員，導致台鐵自己人撞自己人的慘劇。

鄭永祥說，海端站雖屬無人站，但連續兩年都發生事故實在不應該，建議台鐵在工程施作時加派人員瞭望；另外台鐵行控中心也要隨時掌握工程車的位置，才能更安全地調度車輛。

台鐵

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