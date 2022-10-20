北部、東北部明午起降雨明顯 周末全台降雨趨勢圖曝

中央氣象局今日表示，周五晚間起要留意熱帶性低氣壓外圍雲系影響，今天下午2點台灣東南方海面形成熱帶性低氣壓TD26，未來會往西在週六的時候通過巴士海峽，其的外圍雲系將會為北部、東半部帶來明顯的降雨，提醒民眾注意宜蘭、大台北山區連日降雨、土壞含水量高，豪大雨期間請注意坍方、落石、溪水暴漲。

氣象局說，周五白天只有基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，不過下午大台北地區降雨的機率也會增加；周五晚上開始，受到熱帶性低氣壓外圍雲系的影響，北部、東半部降雨明顯，中南部山區也有局部降雨，宜蘭地區要留意局部豪雨發生的機率，大台北山區、基隆北海岸也有局部大雨。

氣象局預估，周末時原位於菲律賓東方海面的低氣壓來到呂宋島附近，其外圍水氣隨之移入台灣，且東北季風逐漸增強，北臺灣天氣轉涼，北部、東半部地區及恆春半島出現局部短暫陣雨的機率提高，其中基隆北海岸大台北山區雨勢較大、較持續，特別在東北部地區降雨最明顯，可能有局部大雨發生，而中南部雲量稍增多，在山區也有零星降雨的機會。