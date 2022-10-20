快訊

出國旅遊解封！6家產險開賣新版海外突發疾病險 僅1家賠法定傳染病

若疫苗EUA遭廢止「高端仔」要補打？ 莊人祥給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北部、東北部明午起降雨明顯 周末全台降雨趨勢圖曝

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局說，周五晚間開始宜蘭地區要留意局部豪雨發生的機率，大台北山區、基隆北海岸也有局部大雨。圖／氣象局
氣象局說，周五晚間開始宜蘭地區要留意局部豪雨發生的機率，大台北山區、基隆北海岸也有局部大雨。圖／氣象局

中央氣象局今日表示，周五晚間起要留意熱帶性低氣壓外圍雲系影響，今天下午2點台灣東南方海面形成熱帶性低氣壓TD26，未來會往西在週六的時候通過巴士海峽，其的外圍雲系將會為北部、東半部帶來明顯的降雨，提醒民眾注意宜蘭、大台北山區連日降雨、土壞含水量高，豪大雨期間請注意坍方、落石、溪水暴漲。

氣象局說，周五白天只有基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，不過下午大台北地區降雨的機率也會增加；周五晚上開始，受到熱帶性低氣壓外圍雲系的影響，北部、東半部降雨明顯，中南部山區也有局部降雨，宜蘭地區要留意局部豪雨發生的機率，大台北山區、基隆北海岸也有局部大雨。

氣象局預估，周末時原位於菲律賓東方海面的低氣壓來到呂宋島附近，其外圍水氣隨之移入台灣，且東北季風逐漸增強，北臺灣天氣轉涼，北部、東半部地區及恆春半島出現局部短暫陣雨的機率提高，其中基隆北海岸大台北山區雨勢較大、較持續，特別在東北部地區降雨最明顯，可能有局部大雨發生，而中南部雲量稍增多，在山區也有零星降雨的機會。

氣象局 基隆 宜蘭 雨量

延伸閱讀

謝國樑粉紅宣傳車亮相 宣傳為基隆引進產業、增加就業

最新路徑曝光！熱帶性低氣壓生成 明晚起這些地方慎防大雨

「四姊妹」基隆加場 丁寧曝對基隆有特殊情感因為他！

把握好天氣 東北季風將報到 周末又有較明顯降雨

相關新聞

北部、東北部明午起降雨明顯 周末全台降雨趨勢圖曝

中央氣象局今日表示，周五晚間起要留意熱帶性低氣壓外圍雲系影響，今天下午2點台灣東南方海面形成熱帶性低氣壓TD26，未來會...

最新路徑曝光！熱帶性低氣壓生成 明晚起這些地方慎防大雨

中央氣象局說，今天東北季風稍減弱，各地白天氣溫稍回升；今天至明天白天各地及澎湖、金門、 馬祖大多為多雲到晴，基隆北海岸...

又出包 台鐵電力維修車擠壞轉轍器 花1小時搶通

台鐵局上午9時傳出因運轉保安裝置故障影響，台鐵關山至池上間南下、北上列車有延誤情形。受影響車站有關山、海端、池上站，隨後...

騎單車穿隧道追火車 瑞猴自行車道秋遊趣

涼爽的秋季到來，可前往瑞芳山城來趟自行車之旅，由昔日鐵道及舊隧道改建成的瑞猴自行車道，沿途風景多樣，騎出舊隧道群沿著鐵道...

洗腎遇地震、火災來了怎應變？ 醫籲不可自行拔針：會有生命危險

近來地震頻傳，洗腎患者憂心洗腎遇到天搖地動該如何應變，若遇到火警，又應如何逃生？醫師提醒，洗腎當下千萬不可自行拔針，以免...

高雄新增1例境外移入登革熱 16日自印尼入境

高市衛生局今天表示，新增1例境外移入登革熱確診，為20多歲男性移工，15日出現症狀、16日自印尼入境桃機後下榻高雄防疫旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。