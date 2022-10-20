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台東金馬澎湖專屬 業者推「出國加1元」送國內機票

中央社／ 台東縣20日電

為回饋台東金門馬祖澎湖居民，立榮航空與旅行社合作推出「買國外+1元送國內」活動，同時享有國際航線的行李託運標準。

立榮航空今天發布新聞稿表示，「長汎假期」於2019 年以長榮集團資源的整合優勢，推出深受好評的金馬澎地區居民「買國外+1元送國內」活動，國境開放後這項回饋活動也同時展開，即日起再度推出的「買國外+1元送國內」，除了回饋離島居民外，也將對象擴大至台東居民。

台東、金馬、澎湖居民安排國外旅遊時，需要查詢購買配合國際航班時間的國內線機票，長汎假期明白民眾想飛的心早已迫不急待，卻又精打細算的想法，在產品設計時特別思考旅客需求。

長汎假期發言人陳崇銘表示，凡設籍台東、金門、馬祖、澎湖地區的民眾，即日起透過在地4間旅行社，報名長汎假期「買國外+1元送國內」的指定國外團體旅遊產品，只要+1元就送立榮航空國內線來回機票；此外，行李重量也從國內線10公斤提高至國際航線標準重量，讓旅客在出國旅遊的同時，更可以放心購物。

「買國外+1元送國內」活動提供歐、日、韓、東南亞等熱門團體行程；詳細旅遊與優惠資訊，可洽在地指定合作旅行社，台東普悠瑪旅行社、金門金明生旅行社、馬祖驫馬旅行社、澎湖和旅旅行社。

旅行社 機票 台東 澎湖 金門 馬祖

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