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30年菸齡成功戒除 男子胸悶咳痰症狀緩解

中央社／ 台中20日電

台中慈濟醫院社區健康中心推動戒菸10年，菸齡30年的高姓男子為了家人與自己的健康，決定戒菸，如願抱走獎金3000元，他坦言，戒菸後胸悶、咳痰症狀緩解，身體輕鬆不少。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，社區健康中心推動戒菸10年，新一期在潭子區衛生所開辦的戒菸班19日結業。菸齡30年的高姓學員一天抽10根菸，為了自己與家人健康下定決心戒菸。

他說，停菸一個月後，胸悶、咳痰的症狀明顯緩解，身體也輕鬆不少，意志力加上太太的支持，讓他成功戒菸，並抱走獎金新台幣3000元。

沒有抽菸的梁小姐受邀參與戒菸班想幫助吸菸家人，檢測一氧化碳濃度竟高達17ppm，相當於中度吸菸者狀態，原來是家人吸菸，讓她長期身處二手菸環境。

梁小姐表示，兒子在家抽菸時間很短，沒想到體內竟累積高量一氧化碳。她力勸兒子減少吸菸，結業當天檢測一氧化碳濃度已降到9ppm，相當輕度吸菸者。而余先生一週要抽210根菸，後來也減少至3根，笑稱減菸除省下買菸錢，也改善長久以來胃食道逆流症狀。

台中慈濟醫院戒菸門診個案管理師黃淑雯表示，許多個案以為在獨立空間抽菸不會危害到他人，事實上任何濃度的二手菸都會危及身邊的人、增加致癌風險。二手菸危害遠比吸菸者更可怕，因為受害者不知道自己曝露在危險環境，常忽略定期篩檢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 抽菸 慈濟

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