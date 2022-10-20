香蕉產銷狀況不佳 陳吉仲今台中職棒開球送香蕉

香蕉產銷失衡，由南到北蕉農心慌，立委馬文君今天在立法院經濟委員會中質詢，不僅香蕉收入保險成效不彰，同時也要求農委會不要只看北農的拍賣數字，北農不應該將農民北上拍賣的特級品香蕉，打為優級或良級再要求送回，讓農民血本無歸。

立法院經濟委員會審查112年度審查農委會特種基金預算案報告。農委會主委陳吉仲今天傍晚將到台中市洲際棒球場，擔任開球嘉賓，贈送國產香蕉給球員和觀眾，媒體提問，到棒球場是看棒球還是看辣妹？陳吉仲說，他投球水準不錯，呼籲大家運動多吃香蕉補充熱量。

9月份農委會農糧署在屏東南州、內埔等地區以每公斤5元價格收購次級青蕉餵豬，引發其他地區香蕉產地的不滿，農委會主委陳吉仲表示，高雄、嘉義、雲林、屏東好幾個地區，也要求農委會執行收購，但他不可能解決了這一兩成的次級品，讓其他七八成一級品香蕉的價格上不去。

陳吉仲說，香蕉收購機制是動態調整，之前執行(收購、多元循環經濟利用)，是9月初天氣熱香蕉長得非常快，加上下雨、次級品特別多，才會在一兩周內在特定地區執行；10月以後天氣涼爽香蕉長得比較慢，品質也會比較好；現在北農香蕉價格還是維持每公斤平均批發價20塊錢以上，請全聯等通路協助拉動、讓價格趕快回穩；還有推香蕉收入保險，保證農民有每公頃60萬收入，但投保率只有5%。

立委馬文君表示，保險緩不濟急，保險已經實施三年，全國種植的總面積有1.5到1.6萬公頃，農委會設定的目標，是至少投保面積要達到8000公頃，但已經三年了，目前只有662.5公頃，這一定有原因在。

馬文君說，北農市場的香蕉平均批發價真的20元嗎，「你只看到數字」如果依照主委所說現在氣候好，中寮的香蕉可以長得好等級高，為何農民不斷陳情，包括嘉義、台南、高雄都有聲音，可見消息有出入，包括中寮、國姓、集集、水里，即使是特級香蕉到北農變成優級貨量級，甚至有些不夠好的，直接要農民載回，對農民是很大損失。

馬文君表示，對香蕉農民來說，要達到15元才能損益平衡，但要求農民從北農載回去等於有兩趟運費，且載回去就銷毀當垃圾，農民除了損失運費外，肥料紙箱袋子墊片都要錢，載回後農民血本無歸外還要承受損失；不能為了提高價格，把特級香蕉打成優級或良級。