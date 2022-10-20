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最新路徑曝光！熱帶性低氣壓生成 明晚起這些地方慎防大雨
中央氣象局說，今天東北季風稍減弱，各地白天氣溫稍回升；今天至明天白天各地及澎湖、金門、 馬祖大多為多雲到晴，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部地區及大台北山區有零星短暫雨。
明晚起南方熱帶性低氣壓雲系北移，基隆北海岸、東北部地區及大台山區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。
氣象局表示，周六、周日原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓來到呂宋島附近，其外圍水氣隨之移入台灣，且東北季風逐漸增強，北台灣天氣轉涼，北部、東半部地區及恆春半島出現局部短暫陣雨的機率提高，其中基隆北海岸、大台北山區雨勢較大、較持續，特別在東北部地區降雨最明顯，可能有局部大雨發生，而中南部雲量稍增多，在山區也有零星降雨的機會。
下周一、下周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼、其他地區早晚亦涼；水氣逐漸減少，迎風面的桃園以北、東北部及東部地區仍有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，不過整體雨勢較緩和，而其他地區為多雲的天氣。
下周三東北季風稍減弱，各地清晨仍涼，白天氣溫稍回升，東北部地區有局部短暫雨，大台北山區及東部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象局說，周六開始，降雨的多寡取決於菲律賓東方海面低氣壓發展的情況，此部分不確定性大，留意接下來最新的天氣預報。
27日至29日大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象局表示，未來一周菲律賓東方海面有熱帶系統發展的機率，惟其強度、位置及路徑有不確定性，留意氣象局發布之最新天氣資訊。
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