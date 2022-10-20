快訊

幫女友調閱個資？北市刑大一偵查佐遭署政風室調查

義務役延長月領最低生活費1.5萬元？ 主計長回應了

人倫悲劇！雲林男酒後持木棍打死75歲高齡母親

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人拇指肌腱斷裂重接難彎曲 自體骨髓液再生注射改善

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗醫院影像醫學科主任徐庸醫師透過超音波影像，檢查出患者左手手指結痂和沾黏。圖／衛福部苗栗醫院提供
苗栗醫院影像醫學科主任徐庸醫師透過超音波影像，檢查出患者左手手指結痂和沾黏。圖／衛福部苗栗醫院提供

苗栗縣46歲張姓婦人10多年前工作時被玻璃割傷，左手拇指肌腱斷裂，雖經手術重接，但手指仍無法正常彎曲及施力，影響日常生活，為此求助衛福部苗栗醫院影像及疼痛介入性門診，檢查發現她的肌腱斷裂重接處明顯結疤且部分肌腱未完全癒合，還與周圍組織沾黏，在接受解套剝離及自體骨髓液再生注射治療後，情況已改善。

苗栗醫院指出，院內影像醫學科主任徐庸為患者安排X光檢查，確認骨頭沒問題，接著藉由動態超音波確認肌腱受傷與沾黏，經說明後，患者決定嘗試自體骨髓抽取液再生注射治療。

起初先安排解套剝離注射，醫師在超音波導引下，將低濃度葡萄糖水注射至組織沾黏處，將肌腱與周邊沾黏組織分開；治療後，患者手指卡住緊繃感已明顯改善，接著進行再生注射，將自體骨髓抽取液注射至肌腱結痂與癒合不良處，後續門診追蹤時，婦人手指彎曲角度已有很大進步，對治療情況十分滿意。

徐庸指出，骨髓抽吸一般會由身體後側骨盆的後上髂脊抽取，過去傳統的骨髓抽吸，是用較大的針來鑽骨頭，因此鑽取骨髓後有不適感，現今再生治療的骨髓液抽取會藉由影像導引，精準將針具穿入骨髓當中抽吸，使用的針較細，與一般抽血使用針頭差不多粗，且過程只需局部麻醉，抽完骨髓的不適感也大幅下降，只有抽取骨髓時可能有痠感，一般抽取量也不影響身體造血功能或免疫能力。

徐庸表示，骨髓抽取液再生注射的適應症包括退化性關節炎、軟骨受損修復、肌腱及韌帶撕裂、延遲性癒合骨折及椎間盤疼痛等。除了再生修復與解套剝離注射治療外，如果能搭配相關復健，對治療能有更全面改善，也能減少復發機會。

經解套剝離及自體骨髓液再生注射治療，患者手指彎曲幅度大幅進步。圖／衛福部苗栗醫院提供
經解套剝離及自體骨髓液再生注射治療，患者手指彎曲幅度大幅進步。圖／衛福部苗栗醫院提供

肌腱 患者

延伸閱讀

血癌前期治療藥物竟會激活癌細胞 北榮新研究找到關鍵

MLB／帶傷拚完整季 守護者隊拉米瑞茲將動刀治療韌帶撕裂

NBA／湖人再添傷兵！ 中鋒布萊恩左手拇指手術3周後評估

NBA／湖人壞消息 施羅德拇指手術預估缺席3至4週

相關新聞

最新路徑曝光！熱帶性低氣壓生成 明晚起這些地方慎防大雨

中央氣象局說，今天東北季風稍減弱，各地白天氣溫稍回升；今天至明天白天各地及澎湖、金門、 馬祖大多為多雲到晴，基隆北海岸...

又出包 台鐵電力維修車擠壞轉轍器 花1小時搶通

台鐵局上午9時傳出因運轉保安裝置故障影響，台鐵關山至池上間南下、北上列車有延誤情形。受影響車站有關山、海端、池上站，隨後...

台中增7處科技執法10月24日啟用 抓闖紅燈、跨越雙黃線

台中市新設7處科技執法路口，警方針對容易肇事熱點選定位置，包括西區、東區、北區、西屯、太平區、大里區及和平區都有，其中6...

台東最大公路休息站今開幕 旅客驚豔：這是美術館吧

台東縣政府投入3.1億元打造全縣最大公路休憩站「大武之心南迴驛」今開幕，比照高速公路休息站規模的南迴驛，內部不僅有10幾...

進口蛋3年來最多 立委質疑是否隱形缺蛋 陳吉仲這樣答

我國今年面臨史上最嚴重的缺蛋危機，今年也大量進口雞蛋供加工業者使用，今年1到9月進口帶殼蛋的數量，為3年來最多，業者憂心...

把握好天氣 東北季風將報到 周末又有較明顯降雨

中央氣象局表示，今、明兩天水氣減少，各地大多都是多雲到晴的天氣型態，僅東北季風迎風面北部、東北部、宜花地區有零星降雨，範...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。