婦人拇指肌腱斷裂重接難彎曲 自體骨髓液再生注射改善

苗栗縣46歲張姓婦人10多年前工作時被玻璃割傷，左手拇指肌腱斷裂，雖經手術重接，但手指仍無法正常彎曲及施力，影響日常生活，為此求助衛福部苗栗醫院影像及疼痛介入性門診，檢查發現她的肌腱斷裂重接處明顯結疤且部分肌腱未完全癒合，還與周圍組織沾黏，在接受解套剝離及自體骨髓液再生注射治療後，情況已改善。

苗栗醫院指出，院內影像醫學科主任徐庸為患者安排X光檢查，確認骨頭沒問題，接著藉由動態超音波確認肌腱受傷與沾黏，經說明後，患者決定嘗試自體骨髓抽取液再生注射治療。

起初先安排解套剝離注射，醫師在超音波導引下，將低濃度葡萄糖水注射至組織沾黏處，將肌腱與周邊沾黏組織分開；治療後，患者手指卡住緊繃感已明顯改善，接著進行再生注射，將自體骨髓抽取液注射至肌腱結痂與癒合不良處，後續門診追蹤時，婦人手指彎曲角度已有很大進步，對治療情況十分滿意。

徐庸指出，骨髓抽吸一般會由身體後側骨盆的後上髂脊抽取，過去傳統的骨髓抽吸，是用較大的針來鑽骨頭，因此鑽取骨髓後有不適感，現今再生治療的骨髓液抽取會藉由影像導引，精準將針具穿入骨髓當中抽吸，使用的針較細，與一般抽血使用針頭差不多粗，且過程只需局部麻醉，抽完骨髓的不適感也大幅下降，只有抽取骨髓時可能有痠感，一般抽取量也不影響身體造血功能或免疫能力。