南港綜合長照機構今啟用 全國首家公辦公營補長照缺口

長照資源不足、分布不均，連台北市信義區也是資源不足區。全台首家公辦公營、第一家跨部會合作「南港綜合長照機構」今正式開幕。座落於台北市南港郵局3至5樓，可提供71床住宿型長照及16位日間照顧服務，稍稍緩解北市大量長照需求。

衛福部透露，目前已核准全台56處長照機構、規劃6477床正在各地興建中，盼台灣邁入超高齡社會之際，落實長者「住得到、付得起、很舒適、在附近」目標。

衛福部、交通部於108年5月共同簽署「南港郵局節餘空間設置綜合式長照機構」合作意向書，利用郵局節餘空間，由行政院前瞻基礎建設計畫特別預算1億1900萬元支應，補充台北市南港區、鄰近內湖區、信義區、大安區、文山區、新北市汐止區及基隆地區等長照資源不足的問題。「南港綜合長照機構」由部屬基隆醫院負責規畫。

蔡英文總統今出席開幕典禮致詞時說，台灣邁進超高齡社會，滿足長照是政府重要課題，明年編列長照2.0預算649億元「創史上新高」，南港綜合長照機構是全國第一間長照跨部會試辦，是重要里程碑，衛福部前部長陳時中、交通部前部長林佳龍扮演關鍵角色，希望都會區的每個行政區、非直轄市的每個鄉鎮都有住宿長照機構，也允諾會持續找有交情的部會，尋找適合地點興建，讓老人家就近社區養老、親屬兒女也方便探視。

衛福部長薛瑞元表示，預估台灣115年邁入超高齡社會，老年人口將超過21%，而北市老年人口現已達20.52%，是「全國第二老」的縣市，但北市面臨房價、地價高，雖然有大量住宿式或社區式長照需求，但很難找到適合空間，甚至早期的老人福利機構紛紛遷離北市，造成供給量降低，對台北市民來說是非常不方便，此問題亟需去解決。

薛瑞元說，南港綜合長照機構是公家合作的首例典範，未來將持續尋覓空間，除了部會之間的討論，也希望中央地方緊密合作，包括未來台北市有許多都更案，希望將長照機構考慮進去，雖然長照營利性不高，但需求性相當高。

薛瑞元說，其餘正在興建的長照機構，不一定都是公辦公營，但會協調公有空間，像是中南部有農委會協調農會提供、教育部協調學校空間等，不過目前都在討論中，北市目前已無新址。

衛福部次長王必勝表示，照顧好老人家是社會負責任態度，衛福部等各部會積極布建長照點，其中住宿長照相對困難，民國108年時陳時中及薛瑞元用「住得到、付得起、很舒適、在附近」原則，盤點全國長照資源不足的鄉鎮來規畫，感謝中華郵政提供空間。

王必勝說，如今陳時中和林佳龍一個選北市、一個選新北，「表示他們一直努力，現在才有成果，也是跨部會成果」。

王必勝表示，南港綜合長照機構原先規畫100床，後縮改為73床，主要考量要打造家的環境，因而降低多人房數量，有7成都是單人或雙人房。目前布建長照住宿機構有2種模式，一為修繕、一是新建，像南港綜合長照機構本身建築非為了長照設計，必須符合長服法規範做調整，除感謝交通部以外，也感謝台北市政府協助。

部立基隆醫院院長林慶豐表示，基隆醫院擁有超過125年歷史，是區域級教學醫院，配合國家長期照顧政策經營長照機構，希望帶給在地長者健康老化、安養處所。

基隆醫院副院長陳韋達表示，初期優先以亞健康長者為收住對象，未來視需求可收3管（氣管內管、鼻胃管、輸尿管）等照護需求長者，機構內提供復健、神經科門診，有緊急醫療需求可赴鄰近的北市聯醫忠孝院區，一般醫療可回歸基隆醫院。