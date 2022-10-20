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南港綜合長照機構今啟用 全國首家公辦公營補長照缺口

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構，位於南港郵局3到5樓，擁有千餘坪空間可提供71床住宿型長照及16位日間照顧服務，是長照服務法正式上路以來，全國第一家跨部會合作的長照機構示範點。記者林俊良／攝影
衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構，位於南港郵局3到5樓，擁有千餘坪空間可提供71床住宿型長照及16位日間照顧服務，是長照服務法正式上路以來，全國第一家跨部會合作的長照機構示範點。記者林俊良／攝影

長照資源不足、分布不均，連台北市信義區也是資源不足區。全台首家公辦公營、第一家跨部會合作「南港綜合長照機構」今正式開幕。座落於台北市南港郵局3至5樓，可提供71床住宿型長照及16位日間照顧服務，稍稍緩解北市大量長照需求。

衛福部透露，目前已核准全台56處長照機構、規劃6477床正在各地興建中，盼台灣邁入超高齡社會之際，落實長者「住得到、付得起、很舒適、在附近」目標。

衛福部、交通部於108年5月共同簽署「南港郵局節餘空間設置綜合式長照機構」合作意向書，利用郵局節餘空間，由行政院前瞻基礎建設計畫特別預算1億1900萬元支應，補充台北市南港區、鄰近內湖區、信義區、大安區、文山區、新北市汐止區及基隆地區等長照資源不足的問題。「南港綜合長照機構」由部屬基隆醫院負責規畫。

蔡英文總統今出席開幕典禮致詞時說，台灣邁進超高齡社會，滿足長照是政府重要課題，明年編列長照2.0預算649億元「創史上新高」，南港綜合長照機構是全國第一間長照跨部會試辦，是重要里程碑，衛福部前部長陳時中、交通部前部長林佳龍扮演關鍵角色，希望都會區的每個行政區、非直轄市的每個鄉鎮都有住宿長照機構，也允諾會持續找有交情的部會，尋找適合地點興建，讓老人家就近社區養老、親屬兒女也方便探視。

衛福部長薛瑞元表示，預估台灣115年邁入超高齡社會，老年人口將超過21%，而北市老年人口現已達20.52%，是「全國第二老」的縣市，但北市面臨房價、地價高，雖然有大量住宿式或社區式長照需求，但很難找到適合空間，甚至早期的老人福利機構紛紛遷離北市，造成供給量降低，對台北市民來說是非常不方便，此問題亟需去解決。

薛瑞元說，南港綜合長照機構是公家合作的首例典範，未來將持續尋覓空間，除了部會之間的討論，也希望中央地方緊密合作，包括未來台北市有許多都更案，希望將長照機構考慮進去，雖然長照營利性不高，但需求性相當高。

薛瑞元說，其餘正在興建的長照機構，不一定都是公辦公營，但會協調公有空間，像是中南部有農委會協調農會提供、教育部協調學校空間等，不過目前都在討論中，北市目前已無新址。

衛福部次長王必勝表示，照顧好老人家是社會負責任態度，衛福部等各部會積極布建長照點，其中住宿長照相對困難，民國108年時陳時中及薛瑞元用「住得到、付得起、很舒適、在附近」原則，盤點全國長照資源不足的鄉鎮來規畫，感謝中華郵政提供空間。

王必勝說，如今陳時中和林佳龍一個選北市、一個選新北，「表示他們一直努力，現在才有成果，也是跨部會成果」。

王必勝表示，南港綜合長照機構原先規畫100床，後縮改為73床，主要考量要打造家的環境，因而降低多人房數量，有7成都是單人或雙人房。目前布建長照住宿機構有2種模式，一為修繕、一是新建，像南港綜合長照機構本身建築非為了長照設計，必須符合長服法規範做調整，除感謝交通部以外，也感謝台北市政府協助。

部立基隆醫院院長林慶豐表示，基隆醫院擁有超過125年歷史，是區域級教學醫院，配合國家長期照顧政策經營長照機構，希望帶給在地長者健康老化、安養處所。

基隆醫院副院長陳韋達表示，初期優先以亞健康長者為收住對象，未來視需求可收3管（氣管內管、鼻胃管、輸尿管）等照護需求長者，機構內提供復健、神經科門診，有緊急醫療需求可赴鄰近的北市聯醫忠孝院區，一般醫療可回歸基隆醫院。

基隆醫院護理科主任姚文真、南港綜合長照機構負責人陳玉如表示，今起正式開幕後，第一年先開放3樓及4樓空間收47床，聘用照服員15人、護理師6人，第二年全部開放至71床，照服員增加到24人，人力布建更超過長服法規定。機構內皆聘用本國籍照服員，住宿機構每月收費一人5萬5000元，伙食費每月5000元，民眾有入住需求可洽南港綜合長照機構，或來電02-27891722預約參觀。

蔡英文總統（中）今天出席衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構，開幕典禮暨揭牌儀式後，衛生福利部薛長瑞元、次長王必勝等陪同參觀。記者林俊良／攝影
蔡英文總統（中）今天出席衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構，開幕典禮暨揭牌儀式後，衛生福利部薛長瑞元、次長王必勝等陪同參觀。記者林俊良／攝影
衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構，位於南港郵局3到5樓，擁有千餘坪空間可提供71床住宿型長照及16位日間照顧服務，是長照服務法正式上路以來，全國第一家跨部會合作的長照機構示範點。記者林俊良／攝影
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蔡英文總統今天出席衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構開幕典禮暨揭牌儀式。記者林俊良／攝影
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長照 基隆

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