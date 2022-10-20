台南柳營設畜牧糞尿資源化中心 每日可望減少300噸畜牧廢水

環保署與台南市府共同合作，在柳營區八翁里補助設置畜牧糞尿資源化中心，今天開工動土典禮，未來將可收集21家畜牧場、3563頭牛隻畜牧糞尿集中處理，利用產出的沼氣、沼液、沼渣等有用資源，預期每日可減少327.3公噸畜牧廢水排入急水溪，有助河川水質改善。

柳營區八翁里為台南市最大酪農產業集中區域，畜養牛隻頭數達8441頭，佔台南市總牛隻畜養頭數28.7%，畜牧過程產生的糞尿及清洗廢水沿河道流入急水溪，為當地居民及鄰近區域困擾。

環保署表示，與台南市府、民間技術業者集資1億4500萬元，將於區內設置一座畜牧糞尿資源化中心，今天動土典禮，環保署副署長蔡鴻德、台南市長黃偉哲、當地21家酪農戶、柳營區公所、農會等代表共同參與，希望未來資源化中心能將廢棄物轉化為資源。

環保署說，柳營八翁里畜牧糞尿資源化中心藉由固液分離及乾、濕式厭氧發酵技術，處理牛隻產出的糞尿，最終每日約可產出沼渣40公噸、沼液280公噸，可施灌於區內60公頃狼尾草田，產出狼尾草再作為畜牧牛隻的草料。

厭氧過程中產出的沼氣則應用於發電，每日可產出沼氣約3276.5立方公尺，透過沼氣發電機，每日可發電7277度，約可供一般家戶713戶用電所需。台南市也規畫112年再向環保署爭取第二期計畫，規畫將剩餘約30家尚未納入資源化中心處理的畜牧場家全數收集，以達成全國首件畜牧密集區廢水零排放。