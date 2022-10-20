北竿機場機車立體停車場今動土 王國材：持續提升機場設施

馬祖北竿機場停車場改善主體工程今天正式動土，交通部長王國材、立法委員陳雪生及連江縣長劉增應等人見證，預計2023年底完工成為立體停車場。

完工後停車空間將擴大一倍，無障礙及綠美化環境亦全面提升，同時將地方文化特色融入設計，可望成為北竿鄉門戶新意象。

王國材說，交通部一向非常關注離島交通，機場是馬祖聯外交通門戶，持續提升機場設施與服務，對離島基本民行及地方發展非常重要。

他說，機場建設及服務要能與時俱進，不僅要滿足馬祖地區鄉親的期待，也要帶動地方發展。而北竿停車場改善工程正充分展現了交通部對地方的重視。

王國材也說，馬祖有豐富的自然與人文景觀，芹壁聚落、大邱梅花鹿等使近年觀光活動蓬勃發展，旅客數逐年增加，他也期許民航局持續推動北竿機場未來建設，提升空運服務，回應地方的殷切期盼，創造嶄新願景。

民航局說，為提升離島交通服務，已擬訂「北竿機場跑道改善及新航站區工程建設計畫」，並在今年5月獲行政院秘書長函覆「原則支持」，待環境影響評估通過，即可調整建設計畫報請行政院同意後據以執行。

民航局表示，今天舉行動土典禮的停車場改善主體工程，計畫將平面停車場擴建為立體停車場，除了改善航廈與停車場目前高低差外，中型巴士接駁及無障礙環境也將一併規劃。完工後停車位將擴增一倍為81位、另外包含3個中型巴士停車位及42格機車停車位。