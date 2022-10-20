參與全球最大型中風基因研究 台灣研究團隊貢獻卓越

台灣優秀的研究團隊為全球最大型中風研究做出重大貢獻。中山醫學大學公共衛生系教授廖勇柏率領研究團隊參與史上最大型中風研究，研究團隊利用中研院台灣人體生物資料庫基因資料及健保資料庫大數據，並將兩者串接驗證該研究找出與中風相關的基因位點，為東亞族群及屬於中風亞型的缺血性中風做出重大貢獻，該研究也獲登世界頂尖期刊「Nature」。

廖勇柏說，此研究為全球20多個國家組成的GIGASTROKE聯盟成員進行，並由法國波爾多大學、德國慕尼黑大學的兩個研究中心，以及日本東京大學、美國哈佛醫學院等研究單位主導，共收集全球逾250萬名來自歐洲、東亞、非洲、南亞和拉丁美洲血統參與者的DNA資料，其中20萬人患有中風。

研究先對160萬名參與者的DNA資料進行基因研究，其中11萬多人患有中風，找到與中風相關的基因組共有89個區域，其中61個是新發現區域，再以110萬人的的DNA資料驗證這些基因組區域，其中8萬多人患有中風，但驗證使用資料大多來自生物資料庫，因此很難進一歩驗證中風亞型模式。

此研究重要驗證階段，東亞人僅約占中風者1成，以致於東京大學研究團隊尋找台灣有相關研究經驗的廖勇柏研究團隊，一同合作進行驗證。

廖勇柏說，台灣參與驗證資料人數為中風2064人、缺血性中風1399人、對照組為8萬6283人，對於研究結果在東亞族群及中風亞型資訊上，做出非常大的貢獻，驗證過程十分不容易也十分難得。

這項研究為中風及亞型發病機制的生物學研究提出重要的見解，且61個基因新位點的發現，將對中風發生預防與治療產生關鍵的貢獻，同時也為中風遺傳風險提供預測工具，這是第一次在非歐洲血統人群中得到增強和驗證，為精準預防和精準藥物開發提供重要信息。

廖勇柏指出，該研究為精準公共衛生學應用很好的典範，有助於精準醫療、藥物研發、藥物副作用與病因學探討，落實個人化精準治療與精準預防醫學，往後也可以針對台灣人帶有何種影響中風基因的位點進一步研究，加以預防中風。

台灣人體生物資料庫目前收集近20萬人的基本人口學特徵、生活習慣與基因資料，而健保資料庫又有國人完整的就醫記錄，對疾病及其亞型有明確的診斷依據。