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柿子紅了！南庄盛事山水節登場 路跑用腳體驗好山好水
苗栗縣南庄鄉正值甜柿產季，年度盛事山水節10月29、30日登場，路跑活動用腳體驗好山好水，並規畫南庄遊客中心水汴頭農夫市集，展售農特產品，縣長徐耀昌等人今天邀請民眾到南庄體驗慢城人文風情，並享用美味。
南庄甜柿正當令，並有高麗菜、段木香菇、酸菜、鱒鱼、木瓜、木耳等特產，每年山水節都是地方盛事，去年受疫情影響停辦，今年29、30日恢復辦理，徐耀昌、縣議員黎煥強、鄭聚然、南庄鄉農會理事長林文福、總幹事陳乾安等人，歡迎全國遊客來參加。
徐耀昌表示，南庄鄉風景優美，農特產品豐富，木耳等蔬果更是營養價值高，希望藉由山水節活動，吸引更多遊客體驗南庄的人文風情，品嘗、採購當季最新鮮的農特產品。
陳乾安指出，山水節路跑活動舉辦多年，沿路風光綺麗，大受跑友歡迎，今年分為全馬42公里、半馬21公里、悠遊組10公里，及休閒組4公里，補給站提供當地農特產美食，完賽不僅有豐富農產紀念品，還有苗栗縣養雞協會提供的「黃金雞蛋」，水汴頭農夫市集則有當季農產展售活動。
活動為了方便遊客逛老街、遊南庄體驗老南庄新慢城，南庄鄉農會今年和民間數位公司合作，推出「南庄山水悠遊行-數位導覽地圖」，彙整停車場、景點推薦等資訊，活動當天不只做為路跑選手路線、補給站指引外，將持續提供遊客遊玩資訊，利用數位導覽地圖按圖索驥探訪南庄之美。
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