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《minä perhonen /皆川明つづく》開箱 一展紡織設計

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市立美術館攜手日本當代設計大師皆川明，推出品牌大展《minä perhonen /皆川明 つづく》，搶先為展覽亮點之一「雲」開箱。記者徐如宜／攝影
高雄市立美術館攜手日本當代設計大師皆川明，推出品牌大展《minä perhonen /皆川明 つづく》，搶先為展覽亮點之一「雲」開箱。記者徐如宜／攝影

高雄市立美術館攜手日本當代設計大師皆川明創辦的「minä perhonen」，推出品牌大展《minä perhonen /皆川明 つづく》，今天搶先為展覽亮點之一「雲」開箱，全展10月22日登場，引領觀眾進入minä perhonen迷人的時尚世界。展期到2023年2月19日。

日本minä perhonen品牌設計師暨創辦人皆川明、品牌設計師暨總監田中景子、品牌媒體代表川村幸世、建築師阿部真理子，以及高雄市副市長史哲、文化局長王文翠、高美館館長李玉玲、贊助代表柯珀汝女士、台新銀行通路營運事業處高屏區副總經理郭晶晶、信源企業董事長楊麗芬、美術館之友聯誼會秘書長曾淑芸，以及獨家運輸贊助中華航空，今天共同為作品「雲」揭開面紗。

皆川明在1995年創立品牌時，便立定了「至少能夠持續百年」的願景。他指出，希望能超越自身的能力，創造出更多嶄新的設計，成就這個即使花上一輩子也渴望達成的志向與理念。「雲」一作以105件minä perhonen紡織設計品構成，陳設上並無按照製作年代或是季節等時序進行排列，恰如雲朵般自在隨興，以呈現永不過時的設計概念，以及品牌對於「可持續性」的重視。

史哲表示，今年高雄不但很VR，也很設計，10月以台灣設計展創新多元的設計能量導入城市，高美館也以城市平行展覽的精神，接續推出《Ｘ人稱—黃心健的元宇宙劇場》以及《minä perhonen /皆川明 つづく》特展，來回應「台灣設計設計台灣」精神，也呼應著高雄為著更美好的生活不斷前進。感謝中華航空秉持台日友好精神，獨家贊助展品運輸，讓展覽得以順利呈現。

皆川明說，很高興能夠收到高美館的邀請，來到台灣舉辦展覽，是他2019年展覽於東京展開時從沒想過的事。minä perhonen的價值不僅僅是品牌所發表的各式創作，設立至今對於「創造生活的喜悅」的堅持，才是品牌真正的價值所在。

李玉玲表示，高美館在2019年提出「美術館作為城市美好生活的存在」的新定位，成為連結市民美學生活的催化劑。高美館期盼藉由重新改造後的美術館內、外周遭的美好場域氛圍，讓來館觀眾產生「非日常的幸福感」，而這份從營造「美好生活」出發的美術館經營理念，恰與minä perhonen品牌精神所引領的「日常的特別」相互呼應。

高美館10月23日下午2時將舉辦《皆樣必修－從つづく開始》跨域講座，由李玉玲與皆川明與談，從不同角度探討設計與品牌核心理念，想參加的民眾提前於高美館網站線上報名後，可於活動當日至美術館售票中心購票參與。展覽資訊請至高美館網站www.kmfa.gov.tw查詢。

高雄市立美術館推出品牌大展《minä perhonen /皆川明 つづく》，搶先為展覽亮點之一「雲」開箱。記者徐如宜／攝影
高雄市立美術館推出品牌大展《minä perhonen /皆川明 つづく》，搶先為展覽亮點之一「雲」開箱。記者徐如宜／攝影
日本當代設計大師皆川明表示，「創造生活的喜悅」的堅持，才是品牌真正的價值所在。</p><!--7--><p> 。記者徐如宜／攝影
日本當代設計大師皆川明表示，「創造生活的喜悅」的堅持，才是品牌真正的價值所在。

。記者徐如宜／攝影

高雄市立美術館推出品牌大展《minä perhonen /皆川明 つづく》，搶先為展覽亮點之一「雲」開箱。記者徐如宜／攝影
高雄市立美術館推出品牌大展《minä perhonen /皆川明 つづく》，搶先為展覽亮點之一「雲」開箱。記者徐如宜／攝影
高雄市立美術館攜手日本當代設計大師皆川明，推出品牌大展《minä perhonen /皆川明 つづく》，搶先為展覽亮點之一「雲」開箱。記者徐如宜／攝影
高雄市立美術館攜手日本當代設計大師皆川明，推出品牌大展《minä perhonen /皆川明 つづく》，搶先為展覽亮點之一「雲」開箱。記者徐如宜／攝影

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