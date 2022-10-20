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因應出國旅遊開放衝擊國旅 屏東月底推住宿省千元優惠

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁是國旅勝地，業者憂心旅客因開放邊境流失，籲請縣府再推官民合作的「五五住宿專案」振興觀光，縣府決定比照去年10月推出的五五專案，預定27日實施。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁是國旅勝地，業者憂心旅客因開放邊境流失，籲請縣府再推官民合作的「五五住宿專案」振興觀光，縣府決定比照去年10月推出的五五專案，預定27日實施。記者潘欣中／攝影

出國旅遊解封後，衝擊國旅市場，國內旅遊具指標性的屏東墾丁，適逢冬季旅遊淡季，觀光業者憂心旅客因此流失，生意會更淡，籲請縣府再推官民合作的「五五住宿專案」振興觀光，縣府決定比照去年10月推出每房省千元優惠，共1.8萬間名額，已展開旅宿業者上線登記的前期作業，預定本月27日起實施，激勵國人在秋冬淡季到屏東旅遊。

屏東縣觀光協會、恆春半島觀光產業聯盟、縣民宿協會等業者代表日前向縣府建議，疫情延燒近3年，從出國禁令、國旅大爆炸，到三級警戒遊客不見人影，再到疫情趨緩、人潮出籠，終於苦撐到邊境出國旅遊開放，但也面臨國旅客流失的窘境，適逢墾丁冬季旅遊淡季，盼在此時再推旅宿業提供500元、縣府補助500元的「五五專案」，拉抬冬季旅遊淡季住房率。

縣府交通旅遊處長黃國維說，前年初推的「春遊屏東宿省千元」名額1萬間，和去年10月推的「五五專案」1.8萬間名額，全都申請一空，加上「屏東購好禮」抽大獎優惠，包括之前交通部推出的國旅千元補助方案，顯示適當的優惠是激勵外出旅遊的有效方式，為刺激邊境解封後的國旅市場，將比照去年推出的「五五專案」，目前正進行旅宿業者上線登記的前期準備作業，希望比去年登記參與的581家更多，預定本月27日起實施。

觀光旅宿業者聞訊為之振奮，屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，近3年的疫情期間，旅宿業者心情如洗三溫暖，從歷次的補助優惠觀察，尤其是公私合作，是很棒的激勵模式。墾丁一家五星飯店主管說，國旅補助對旅宿業者的影響不小，恆春半島以親子和自由行旅客為主，優惠是誘因之一，每次官方補助一結束，業績瞬間下滑二至三成，邊境開放後，飯店流失約2至4成房客，住宿優惠不僅對民宿有益，對五星飯店也不無小補。

國旅補助 屏東縣 疫情

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