第一家跨部會合作長照機構開幕 蔡英文總統親自出席

蔡英文總統今天出席衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構開幕典禮暨揭牌儀式。位於南港郵局3到5樓擁有千餘坪空間可提供71床住宿型長照及16位日間照顧服務，是長照服務法正式上路以來，全國第一家跨部會合作的長照機構示範點。

落實長照2.0服務在厝邊，全國首家公辦公營「南港綜合長照機構」，衛福部與交通部於108年5月共同簽署「南港郵局節餘空間設置綜合式長照機構」合作意向書，利用郵局節餘空間，由行政院前瞻基礎建設計畫特別預算1億1,900萬元支應規畫設置綜合式長照機構，既可達到資產活化，亦能補充台北市南港區及鄰近如內湖區、信義區、大安區、文山區、新北市汐止區及基隆地區等區域長照住宿式服務資源不足的問題，提供民眾在地長期照顧醫療服務的需求。 衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構，位於南港郵局3到5樓擁有千餘坪空間可提供71床住宿型長照及16位日間照顧服務，是長照服務法正式上路以來，全國第一家跨部會合作的長照機構示範點。記者林俊良／攝影 衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構，位於南港郵局3到5樓擁有千餘坪空間可提供71床住宿型長照及16位日間照顧服務，是長照服務法正式上路以來，全國第一家跨部會合作的長照機構示範點。記者林俊良／攝影 蔡英文總統今天出席衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構開幕揭牌典禮，離去時難得主動搖下車窗和現場人員致意。記者林俊良／攝影 衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構，位於南港郵局3到5樓擁有千餘坪空間可提供71床住宿型長照及16位日間照顧服務，是長照服務法正式上路以來，全國第一家跨部會合作的長照機構示範點。記者林俊良／攝影 蔡英文總統今天出席衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構開幕典禮暨揭牌儀式。記者林俊良／攝影