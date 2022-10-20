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嘉基移動式社區服務專車上路 開往偏鄉服務
嘉義基督教醫院「愛抵家好厝邊專車」上午舉辦啟動儀式，專車結合繪本、行動咖啡、影音設備、復健訓練器材等多元功能，將促進社區老幼共融，提供家庭照顧者關懷與喘息空間，預估每年服務可超過4千人次。院長姚維仁表示，未來專車將採定點和不定點的巡迴方式，開往社區據點、公園、教會、社區廣場、日照中心、學校等為民眾服務。
嘉基長照服務發展中心主任林月娥表示，「愛抵家好厝邊專車」是一部營造多世代融合的移動式服務專車，未來將在嘉義地區巡迴，希望身障者、高齡者、兒童及年輕世代都能打破藩籬，預估每年服務可超過4千人次，在人與人的友善互助連結中，達成社區共好的願景。
院長姚維仁表示，嘉基醫院以「愛鄰舍如同自己」的理念，讓「愛抵家好厝邊專車」從中庄里啟程，未來的嘉義市、嘉義縣偏鄉地區都可以看到「愛抵家好厝邊專車」的蹤影，採定點和不定點的巡迴方式，開往社區據點、公園、教會、社區廣場、日照中心、學校等為民眾服務。
出席啟動儀式的副市長陳淑慧表示，專車針對家屬照顧者提供精神關懷、紓壓活動、照顧資訊及社區互助網絡，達成減緩照顧者壓力，讓服務與資源更具機動性與可近性，成為社區的最佳守護網。
「愛抵家好厝邊專車」車廂採鷗翼展開設計，裝載了方便取閱的繪本、圖書，一側還有大型影音播放設備，搭配行動咖啡、長者肌力防跌平衡訓練設備及孩子最愛的互動式遊戲機等，讓現場幼兒園的孩子直呼車子像變形金鋼。啟用儀式中也安排了多項闖關活動，讓參與的民眾實際體驗行動專車的服務型態。
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