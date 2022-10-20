影／農地違章年增千件查處量能僅5% 環團籲地方加強人力

「工廠管理輔導法」規範新增建農地違章工廠即報即拆，但常因工廠沒有「加工事實」無法開罰，約占整體檢舉案七成。

環團今舉辦記者會表示，很多工廠等風頭過後就營運生產、造成汙染，這時再稽查根本來不及，應改以「區域計畫法」裁處改善，但有些縣市年增上千件農地違章，地政查處人力卻僅5至6%，內政部應督促地方加強人力、及時守護農地。

地球公民基金會專員賴沛蓮表示，現在農地有很多「準違章工廠」，根據經濟部資料，三年來全台有2256件已查處的新增建工廠，但共有1598件被認定為沒有加工事實的「非屬工廠」，占比約71%，不受工輔法管轄，地方政府雖會發函要求自拆，但案主若不願意照做，最後就進入地方政府的「排程拆除名單」。

不過，賴沛蓮說，通常因為預算不足，拆除日遙遙無期、可能長達幾十年，而這些違章工廠甚至會私下搬入機具開始營運。

地球公民基金會山林花東組主任黃靖庭表示，過去農地若有實質違章工廠就要即報即拆，但經發單位會受到工輔法當中是否有「加工事實」的約束而難以處置，其實鋼架剛開始在農地架設、還沒形成工廠前，地政單位就可先依照「區域計畫法」，針對農地違章鐵皮屋處以罰鍰、限期恢復原狀或拆除。

地球公民基金會專員黃子芸說，內政部營建署城鄉分署辦理「國土利用監測整合作業」，可透過每個月比對衛星圖抓出「國土變異點」，找出地表有變化、疑似違規的點位，再將資訊給各權責單位查處，但歷年變異點分布的資訊並未公開，若能整合進地政司「土地使用圖資整合應用系統」，外界就可同時了解變異點的違規查處及開罰情況，提高遏阻效果。

以農地違章「重災區」台南市、高雄市、台中市、彰化縣、桃園市、新北市為例，去年共有7513處「變異點」，其中高達4068處為違規使用，但有1256處尚未結案，凸顯查處人力不足。例如彰化縣每年平均新增建1370件農地違章，但地政單位只有7名兼辦人員，每年只能查處73件，查處量能只有5％，台南市、高雄市每年新建違章約500至600件，查處量能也只有2%。

地球公民基金會台北辦公室主任吳沅諭表示，內政部營建署已編列100億元的國土永續發展基金，補助每縣市地政單位100萬元辦理查處，農地違章情況嚴重的彰化、台中、新北、高雄卻未申請，而台南雖已申請，查處量能卻仍是倒數，呼籲內政部督導各縣市補齊人力，各地方也不應以經費及人力當藉口，在農地違章剛整土、綁鋼筋時就要阻止，否則未來要花更多納稅錢拆除。