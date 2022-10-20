高齡婦產檢意外發現海洋性貧血 一度擔心胎兒不保

婚後好不容易透過試管嬰兒求子成功的38歲陳小姐，懷孕15周產檢時，意外發現紅血球體積偏小，有海洋性貧血，經診所轉介到高醫求助，查出她先生也有海洋性貧血家族史，她們的孩子有4分之一胎死腹中機率，當下崩潰痛哭，所幸深入檢查，胎兒Y染色結構屬正常變異，發育無礙。今天她談及孕期間的心路歷程，指只能用「雨過天晴」四個字形容。

本身是幼教老師的陳小姐，今天帶著寶貝兒子在高醫現身說法。她說，產檢時才發現夫妻雙方都是甲型海洋性貧學帶因者，經羊膜穿刺，胎兒雖然不是重型海洋性貧血，但Y染色體結構變異，好在也是正常變異，自己才卸下心頭重擔放心生產，如今孩子已2歲多。

受少子化浪潮衝擊，高醫遺傳諮詢中心變熱門。高醫表示，據內政部2021年統計，新生兒僅15萬3820，比2020年減了1.1萬，美國中情局預測全球生育人口，台灣也敬陪末座， 而34歲以上的高齡產婦發生不孕、流產、早產等機率偏高，胎兒先生缺陷機率也增加。

高醫副院長吳文正表示，每個小生命都是父母心中期待，但多數人都認為家族沒有遺傳疾病，忽略接受遺傳諮詢的重要。

高醫遺傳諮詢中心郭昱伶主任說，遺傳疾病種類多且複雜，國人愈早進行產前遺傳諮詢愈好，若能提前到婚前或孕前更佳，這樣就有充分的時間診斷、安排檢查並預估再發的機率，協助父母做出合適的決定。

她表示，現在產前遺傳檢驗的技術非常多，夫妻雙方若能在懷孕初期或孕前來諮詢，就能及早找出風險因子，避免生出缺陷兒。建議之前有生過異常孩子，有遺傳家族史，或高齡、有多次流產經驗、近親結婚者都能先做遺傳諮詢。更提醒，沒有發病並不代表沒有帶因，因此最好都能及早檢驗，排除風險。