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騎單車穿隧道追火車 瑞猴自行車道秋遊趣

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
瑞猴自行車道沿途風景多樣，還可安排前往CNN推薦全球六大賞貓景點的猴硐貓村找貓咪。圖／新北市觀旅局提供
瑞猴自行車道沿途風景多樣，還可安排前往CNN推薦全球六大賞貓景點的猴硐貓村找貓咪。圖／新北市觀旅局提供

涼爽的秋季到來，可前往瑞芳山城來趟自行車之旅，由昔日鐵道及舊隧道改建成的瑞猴自行車道，沿途風景多樣，騎出舊隧道群沿著鐵道旁的小徑前行，追著火車的腳步終點來到猴硐火車站，尋訪猴硐貓村及具黑金歲月風華的猴硐煤礦博物園區，一同來趟探索蘊含深度歷史和自然風光的單車小旅行。

瑞猴自行車道位於新北市瑞芳區，起點由瑞芳火車站到猴硐火車站，是一條沿著基隆河畔與宜蘭線鐵路旁所修建的自行車道，全長約6公里，全線路途平緩，騎起來輕鬆悠閒，屬於輕鬆大眾路線也是很好的健走路線，自行車道旁就是宜蘭線鐵道，不時有火車從旁呼嘯而過，另一邊則是基隆河，沿途可觀賞山林河谷，聆聽基隆河谷溪水潺潺，讓人感到清幽舒爽。

瑞猴自行車道整段單車的精華所在是具百年風華的「猴硐舊隧道群」，在地圖上的標示為三聯隧道，是由員山一號、二號、三號隧道所組成，因為隧道間彼此距離甚近，當地人稱呼其為「三也磅空」（三個隧道的台語發音）。

猴硐舊隧道群是屬於日治時代所興建的宜蘭線鐵路單軌鐵路上的隧道之一，隨著時代的變遷，在1985年宜蘭線雙向軌道通車後，隧道就閒置，新北市政府將百年隧道變身「自行車道」，除保留它的原貌，增設照明和地面自行車道，隧道口有樸實卻不失華麗的石砌拱圈，隧道內綠苔蘚垢累累更顯樸實簡雅，騎自行車徜徉其間，很有古意悠然的情懷。

受邊坡坍方事故影響而封閉的瑞猴自行車道在今年9月正式開放給民眾通行，快與親朋好友相約安排一天來趟自行車之旅，在瑞芳火車站租借Youbike，騎上腳踏車沿著瑞猴自行車道，穿越猴硐舊隧道群後與火車同行，可以看到太魯閣號從旁呼嘯而過，也可望見基隆河上游景色，很適合全家同遊。

抵達猴硐煤礦博物園區，其中「瑞三鑛業整煤廠」在修復後已於上月18日開放，來到整煤廠可完整認識北台灣礦業文化，還有過去礦工生活的足跡，附近還有願景館、礦工浴室、礦工宿舍等礦業文化介紹主題館舍外，也有曾獲CNN推薦全球六大賞貓景點的猴硐貓村等，都能安排順遊行程。

瑞猴自行車道沿途風景多樣，可觀賞基隆河山林河谷景觀及聆聽溪水潺潺。圖／新北市觀旅局提供
瑞猴自行車道沿途風景多樣，可觀賞基隆河山林河谷景觀及聆聽溪水潺潺。圖／新北市觀旅局提供

自行車 猴硐 車道

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