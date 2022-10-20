里山生活市集暨社區林業成果展 周六在東勢林業文化園區

林務局東勢林區管理處為推廣里山生活理念及協助行銷友善環境產品，將在10月22日周六上午9點至下午5點，在東勢林業文化園區舉辦「2022里山生活市集暨社區林業成果展」，現場有豐富的農特產品與手工藝品，還有里山券換購、九宮格連線集章、搗麻糬及段木香菇品嚐等活動，配合社區林業20周年系列活動，也辦理社區林業成果展。

東勢林管處邀集60多攤社區居民、小農及NGO，現場展售以友善環境、耕作經營的農特產品、加工品及創意手作，體現里山精神及野生動物保育等理念。

為鼓勵民眾對生態永續的支持，將消費回饋給攤商，活動將發行「里山券」，可在服務台以100元現金兌換限量200份的110元里山券，當天推出有趣的九宮格連線集章活動，完成園區景點打卡拍照、闖關活動等指定條件，即可獲贈里山券及摸彩券。

當天在任何攤位消費，即贈送苗木兌換券一張，可於下午3點換取茶花、烏來杜鵑或台灣野牡丹藤苗木1株，共500株，換完為止。

東勢林區管理處為推廣林下經濟、國產材應用等政策，也結合社團法人原住民深耕德瑪汶協會「泰雅傳統工具製作文化傳承」課程，展示利用國產材製作的精美「杵、臼」，並搭配搗麻糬活動，讓民眾體驗泰雅族傳統文化。