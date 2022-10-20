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農民退休儲金提撥人數比例低 陳吉仲：沒達3成我負責

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲說，農委會有檢討幾個原因，一來確保是否每個具有農保資格的人，都知道農民退休儲金，以及農民每個月2500是否繳得起；此外，未來是否調整農民退休儲金繳費時間，改為收成後、有收入後才繳納，會跟勞動部討論。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲說，農委會有檢討幾個原因，一來確保是否每個具有農保資格的人，都知道農民退休儲金，以及農民每個月2500是否繳得起；此外，未來是否調整農民退休儲金繳費時間，改為收成後、有收入後才繳納，會跟勞動部討論。記者彭宣雅／攝影

農民退休儲金」、「農業保險」被執政黨列為重大農業政績，但立委陳明文、呂玉玲質疑，兩者成效不彰，農民退休儲金提撥人數比例僅兩成、農業保險四成覆蓋率低，農委會沒有盡力宣傳要求檢討；農委會主委陳吉仲表示，會加強宣傳，農民參加退休儲金沒達三成他負責。

立法院經濟委員會審查112年度審查農委會特種基金預算案報告。根據農委會得預算編列，112年農業保險編列10億8100萬1000元；而農業退休儲金收繳編列59.73億元。

根據統計，農業保險覆蓋率109年9.56%、110年25.92%，111年到7月為44.56%；另外110年底農民退休儲金各年齡層提繳人數統計，農退儲金人數占農保人數比例為20.98%，未滿65歲農保人數有40萬3394人，卻只有8萬4643人願意加入提繳。

陳明文表示，農業保險稻米強制加強型保險部分大家都可以接受，但是整體覆蓋率還是不夠多，漁產、農業設施覆蓋率都低，農委會都沒有在宣傳嗎？

陳明文說，農退儲金也是，比例只有20%而已，但現在未滿65歲有40多萬人，農退儲金是很好的政策，結果推廣不力，這樣有利無害的制度，卻沒有普遍受到農民支持很奇怪，如果明年再這樣就要追究責任了，沒有50％以上就是愧對農民，代表沒有好好宣導。

陳吉仲表示，明年農民退休儲金加入沒有達30%，他負責。當初目標，是農保通過2年要達20%，現在44%已經是目標的一倍。

呂玉玲說，農保部分，農業儲金為何農民沒有意願，要檢討機制還是宣傳沒有讓農民了解。今年到7月底，農業保險覆蓋率44.56%，主要是因為今年水稻要求要保險，還有豬隻死亡強制要求保險，才將保險覆蓋率數字拉起。

陳吉仲說，現行做法是農民每月提繳2500元，農委會也相應提繳2500，等於一年等同3萬，65歲後可依序提領，一比一提撥，64歲以下農保在保人數有40萬3394人，現在農退提繳人數9萬多人，以桃園為例，有請桃園所有農會積極辦理，也有獎勵機制以及農會總幹事的績效，但因為各縣市的農業樣態大不相同，桃園和台南都不同，希望文宣力道加大，農會也來幫忙。

他說，農委會有檢討幾個原因，一來確保是否每個具有農保資格的人，都知道農民退休儲金，以及農民每個月2500是否繳得起；此外，未來是否調整農民退休儲金繳費時間，改為收成後、有收入後才繳納，會跟勞動部討論。

陳明文說，現在未滿60歲有40多萬人，農退儲金是很好的政策，結果推廣不力，這樣有利無害的制度，卻沒有普遍受到農民支持很奇怪。農民退休儲金各年齡層提繳人數統計表。圖表／立委陳明文提供
陳明文說，現在未滿60歲有40多萬人，農退儲金是很好的政策，結果推廣不力，這樣有利無害的制度，卻沒有普遍受到農民支持很奇怪。農民退休儲金各年齡層提繳人數統計表。圖表／立委陳明文提供
陳明文表示，農業保險稻米強制加強型保險部分大家都可以接受，但是整體覆蓋率還是不夠多，漁產、農業設施覆蓋率都低。圖為農業保險覆蓋率概況表。圖表／立委陳明文提供
陳明文表示，農業保險稻米強制加強型保險部分大家都可以接受，但是整體覆蓋率還是不夠多，漁產、農業設施覆蓋率都低。圖為農業保險覆蓋率概況表。圖表／立委陳明文提供

農民 保險 農委會 陳吉仲

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