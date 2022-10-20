300億租金補貼領不到 綠委要求追溯申請日「補好補滿」

行政院推出300億擴大租金補貼專案，民進黨立委林宜瑾今天要求內政部重新檢討，不僅要讓租屋族敢於申請租屋補助，補貼發放更應追溯至申請提出日。對此，營建署回應，行政院長蘇貞昌有特別指示，這是4年的計畫，不是只辦1年，「只要補有效租約給我們，我們會一直補下去」。

民進黨立委林宜瑾、張宏陸、王美惠上午在立法院舉辦「國家租金補貼300億，追溯申請日更好意」記者會，林宜瑾說明，中央投入300億擴大租金補貼，就是要讓更多租屋者受惠，這點值得肯定，但是補貼不是「弄出來就好」，而是要能夠讓民眾申請拿得到。

林宜瑾舉例，根據她所接獲的民眾陳情，有學生在外租屋約期半年，提出租金補貼申請的日期本非租約起始日，加上等候審核的日程，最終在結束租約前能獲補貼的月數並不多。

林宜瑾認為，審查嚴謹有其必要，無可厚非，但是行政程序的時間，不該轉嫁在租屋者身上，進而影響到民眾的權益，因此她主張補貼的發放應該要追溯至申請日，從善如流，如此才是最上辦。

張宏陸表示，現在的補助要等到審核通過才開始撥款，會讓民眾獲得補貼的期間與租賃契約期間不同步，如果民眾有換約需求，或者房東不願再續租給民眾，民眾就無法拿到新約，沒有補貼可領。

張宏陸說，租金補貼應該從民眾「提出申請日」起算才合理，不要讓政府的行政作業流程變成民眾的困擾，或者讓申請、想要受惠的人沒有感受到政府的美意，行政機關必須換個角度思考。

王美惠指出，依照營建署的統計資料，截至今年10月18日為止，全台灣的申請補貼數達到30萬5739戶，其中光是嘉義市的申請案件就有3352件，雖然這次申請補貼的人數較多，需要時間審核可以理解，但是如果以審核通過日作為補貼的起算月份，顯然不合理。

王美惠說明，雖然今年的租金補貼已經比較便民，可以直接撥款到指定的銀行帳戶，但是她也建議營建署研議、參考政府退稅的方式，以支票核退補助款，讓民眾在補助款的運用上更為便利。

內政部營建署主任秘書朱慶倫回應，租金補貼早在2007年就開始辦理，今年已經邁入第15年，只是過去的戶數沒有這麼多，一年只有12萬戶、預算大約4、50億，現在的金額則擴大到300億，舉凡單身、婚育、育有子女者，以及社會弱勢、經濟弱勢者都是適用對象。

朱慶倫表示，蘇貞昌有特別指示內政部，租金補貼300億是4年的計畫，不是只辦1年，如果4年後有成效，未來還要繼續辦，所以希望能夠按照現在的處理模式，「只要補有效租約給我們，我們會一直補下去」。

朱慶倫也說，為了推行這次的新方案，各個部會都是總動員，包括市政單位的民政、戶政及警察系統，大家都在宣導，「只要知道他是租房，我們都會主動通知，宣導我們都有做到」。