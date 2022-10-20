「是幫小孩買的嗎？」 消基會調查 8成壯世代遭消費歧視

「本活動限定50歲以下參加！」不少旅遊行程設下年齡限制，不少壯世代進入進入潮流服飾店被店員詢問「是要幫小孩買的嗎？」因此打消消費念頭。台灣即將進入「超高齡社會」，許多企業提供產品或服務的同時，依然藏有「年齡歧視」的疑慮。

消基會和壯世代教科文協會今天發表「年齡針對性」消費經驗調查，發現超過8成壯世代的消費經驗中，曾感受到被歧視。其中，超過6成以上對於被貼上與時尚流行絕緣、需要營養保健食品的標籤，感到不舒服。

消基會呼籲企業從產品開發、服務設計源頭就應思考「消費平權」，抓住高齡者消費市場，掌握近2300億元的潛在商機。

消基會表示，問卷調查主要針對壯世代在消費時是否有被歧視的感受，問卷內容依據店員的服務「態度」、商業的「文化」氛圍、消費的「通路」設施和「產品」內容，共四大面向、12種情境，依受訪者感受的強烈程度予以0-10的評分，選擇0分為完全無感、選擇1-3分為輕度感受、選擇4-7分為中度感受、選擇8-10分則為重度強烈感受。

在12個消費情境中，「產品」面向的年齡歧視感受最為強烈，近9成壯世代對此有感，其中，甚至有35%是達到重度等級的感受；其次為「文化」面向，中重度感受占比為59%；第三則是，「通路」面向，中重度感受占比為57%；最後為「態度」面向，中重度感受占比為49%。

在「產品」面向的「產品說明文字閱讀性」情境中，高達9成7的壯世代感受被歧視，中重度感受占比為81%。而在「文化」面向的情境中，超過6成以上對於自己被貼上標籤與時尚流行絕緣、需要營養保健食品或家電，感受到強烈的被歧視感。

消基會指出，隨著醫學與科技的進步，年齡已不再是判斷健康及體力的唯一指標。對於特定年齡的限制，無形中反而強化了中老年人等於身體狀況不佳的刻板印象。

88%已擁有數位化「網路購物技能」的壯世代，對於企業的數位通路卻仍然感受到「年齡針對性」。而在實體的消費情境中，「店員消極的回應態度」也讓78%的壯世代感受到不友善的年齡針對性。

壯世代教科文協會理事長吳春城表示，未來的20年內，台灣的人口結構將變成倒金字塔，50歲以上的人口將大於50歲以下的人口。企業應該重新思考、翻轉新的商業模式，及早布局「壯商機」，創造企業與消費者的雙贏。消基會董事長黃怡騰指出，在2025年即將邁入超高齡社會的台灣，每5人即有1人是長者，企業應該重視消費平權。