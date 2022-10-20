墾丁風吹砂鬼斧神工景觀 冬季落山風起 造訪最對時

墾丁國家公園南海岸的「風吹砂」特別景觀區海岸，是全台罕見的風成地形，冬季恆春半島特有的落石風吹起，讓人最直接感受大自然的威力和鬼斧神工，墾管處推薦為冬季必遊景點，並在29日舉辦「山風與漂砂的絮語」，引領遊客體驗罕見的沙河、沙瀑地形景觀和接受季節限定的風與砂洗禮，再轉往附近大草原迎著夕陽追尋梅花鹿蹤跡。

墾管處解說教育課長陳玄武說，「風吹砂」為東海岸鵝鑾鼻與佳樂水兩景點的中間點，是罕見且特殊的風成地形，因交通便利，一直是墾丁國家公園人氣景點。

他表示，該處海岸臨近地區皆屬珊瑚礁岩，唯獨該處因地層為紅土及沙的混合物，經雨水和風力長期侵蝕成為沙源，冬天東北季風和落山風盛行時，將沙沿崖坡吹送至崖頂，夏天雨季時窪地匯集雨水，沖沙順著地形流向海洋形成沙河，再由台地邊緣垂直滑瀉到海岸，形成沙瀑奇景。

他說，砂丘連綿總長1500公尺，分成南北兩條，呈帶狀發展，走向東北至西南，兩種逆向搬運作用造成這個特殊地形景觀，強風不只將砂沿著崖坡吹送至崖頂，崖璧上還刻畫著風砂侵蝕的遺跡，讓路經的旅人在特殊景緻中，體驗頂風迎砂而行的艱苦，冬天來，更能體會恆春半島特有落山風的威力。

陳玄武說，後因台26線佳鵝公路開闢及林務局陸續種植木麻黃，致沙源流動受阻，逐漸為蔓生植物覆蓋，昔日沙石漫天，宛如置身大戈壁的情景，已不復見。

恆春半島資深導遊吳麗美說，南台灣風景最美的海岸線在哪，有人認為是恆春半島東海岸的「阿塱壹古道」，有人認為是台26線滿州鄉港仔至牡丹旭海段，都各有千秋，墾丁風吹砂海岸，在冬季更能顯示出它的美，也因為為太容易到達，反而被一般人忽視了。