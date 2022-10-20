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新北萬聖節活動 今年首推卡丁車體驗

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「2022府中搞什麼鬼」將於本月29日在新北市板橋府中商圈登場。記者李定宇／攝影
「2022府中搞什麼鬼」將於本月29日在新北市板橋府中商圈登場。記者李定宇／攝影

每年在新北市板橋區府中商圈舉辦的萬聖節活動，今年除變裝踩街遊行、不給糖就搗蛋等，首度加入「百鬼夜行 恐懼狂飆」卡丁車體驗，今上午新北市經發局舉辦發表會，卡丁車賽道總長500公尺，期間還設置恐怖隧道讓民眾感受到萬聖節氛圍，體驗活動將於明日中午12點開放報名。

「2022府中搞什麼鬼」將於本月29日在新北市板橋府中商圈登場，新北市長侯友宜表示，市府推動府中美學示範基地計畫，今年結合中小企業處補助，強化府中商圈的品牌形象。市府從10月開始到萬聖節前夕舉辦系列活動，帶動當地商圈業績成長。

府中萬聖節已邁入第12年，今年首度推出卡丁車體驗，在賽道途中還有恐怖隧道，讓民眾能感受到萬聖節恐懼氛圍。另外，來商圈消費搭配新北購遊趣振興方案，消費滿300元發票可獲1次抽露營車機會。

經發局表示，今年萬聖節以百鬼夜行恐懼狂飆為主題，推出不同以往的活動，除了每年變裝踩街遊行，晚上有百鬼夜行踩街活動，另外現場還有市集恐懼販賣所、不給糖就搗蛋、DIY手作、哥哥姊姊帶動跳等。

經發局補充說明，今年變裝比賽總獎金高達26萬元，開放報名時間只至10月25日為止，另外，卡丁車體驗活動、DIY手作活動將在10月21日中午12點開放報名。

板橋府中商圈官網

「2022府中搞什麼鬼」活動場地規劃。圖／新北市經發局提供
「2022府中搞什麼鬼」活動場地規劃。圖／新北市經發局提供
府中萬聖節今年首度推出卡丁車體驗，在賽道途中還有恐怖隧道，讓民眾感受萬聖節氛圍。記者李定宇／攝影
府中萬聖節今年首度推出卡丁車體驗，在賽道途中還有恐怖隧道，讓民眾感受萬聖節氛圍。記者李定宇／攝影

新北市長 萬聖節 DIY

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