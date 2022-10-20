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把握好天氣 東北季風將報到 周末又有較明顯降雨
中央氣象局表示，今、明兩天水氣減少，各地大多都是多雲到晴的天氣型態，僅東北季風迎風面北部、東北部、宜花地區有零星降雨，範圍較小，不過周末因熱帶系統接近，加上另一波東北季風報到，迎風面又會有較明顯降雨，外出活動要多注意。
氣象局說，今天東北季風稍減弱，氣溫回升，水氣再減少，各地大多為多雲到晴、舒適穩定的天氣，北部、東半部雲量較多，但也有見到陽光的機會。
氣象局說，白天開始氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫為24至26度，中南部則在29、30度，感受溫暖微熱；降雨方面，只有在迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜、花地區有些降雨的機會，不過整體雨勢都較零星、範圍較小。
氣象局說，位於菲律賓東方海面的熱帶系統，約在明天晚上至後天會來到巴士海峽，北部、東半部會有些降雨，加上周六開始有另一波東北季風，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區將有陣雨，並有局部大雨發生的機率。
氣象局也說，周末北部、東部、東南部地區及恆春半島也有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。
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