有「艾 維 士」的站出來！全球租車領導品牌AVIS艾維士租車歡慶正名 11/1起推出優惠活動

為歡慶AVIS艾維士租車正名，即日起推出「艾 維 士站出來」優惠活動。 圖／AVIS艾維士租車 提供

進入台灣市場十年的全球最大租車集團AVIS，為了維護品牌權益並確保消費者能獲得最優質的服務，在歷經多年的商標權官司，終於在今年10月正式迎回原有的中文品牌名「艾維士」，在台、澎、金地區共超過20個服務據點都將重新換上「AVIS艾維士租車」紅底白字的顯眼招牌，也解決消費者多年來對於品牌名稱混淆的困擾與誤會。為歡慶AVIS艾維士租車正名，11/1起也將推出「艾 維 士站出來」優惠活動。

AVIS艾維士租車指出，台灣的租車市場品牌良莠不齊，雖依據消費者不同需求提供多元的服務，但往往在雙方資訊不對等的狀態下，讓不少人有不好的租車體驗，因此，AVIS艾維士租車也期待用自身的國際作業標準與服務品質為整體市場帶來改變。

AVIS艾維士租車不僅在全台灣擁有超過20個站點，全球更進駐近200個國家、超過5,500個服務據點，在台灣即可預定國外租車，同時透過24小時中英文客服，能為消費者提供最即時便利的服務；另外，針對消費者最在意的車況及用車問題，AVIS艾維士租車秉持不妥協的服務精神，嚴格把關車況，並在交車時與顧客一同仔細檢查，全程皆可拍照錄影，藉此保障顧客權益。

不僅如此，為提供顧客最安心的旅程體驗，AVIS艾維士租車更推出《安心減免》方案，在未達車輛全損時即免車損自負額、免營業損失；租金方面，許多人對於本土品牌「價格不透明」及「優惠方案限制多」的疑慮，AVIS艾維士也透過官網的明確標示，使顧客一目瞭然。AVIS艾維士的車款十分多元，不僅有日系熱門車款，豪華的進口歐系車款也選擇繁多，還提供純電動車款，以滿足消費者不同場合或使用情境。

AVIS艾維士租車董事長彭仕邦表示：「我們認為汽車租賃應該要回歸服務業的本質，以消費者的需求為中心，除了車種要多元外，服務也要細緻周到。在AVIS艾維士正名後，我們有信心可以讓消費者更安心享受國際規格的優質品牌及服務」

活動名稱：艾維士站出來活動期間：2022/11/1起至2022/12/31活動內容：◎姓名含艾、維、士其中一字(2022/12/31前取車,享平日C組經濟型車一日45折，不限次數)◎姓名含艾、維、士其中兩字(2022/12/31前取車, 享平日C組 經濟型車一日免費，續租享每日45折，不限次數)◎2022/12/31前於全台艾維士站點預約並完成取車，有機會抽中東京來回機票2張，消費越多次，中獎機會越高

※注意事項1. 取車適用全台AVIS艾維士租車站點。(離島站點不適用：金門、澎湖)2. 東京來回機票* 2張(預計於2023年1月抽出一位得獎者可獲得兩張機票)

進入台灣市場十年的全球最大租車集團AVIS，為維護品牌權益並確保消費者能獲得最優質的服務，在歷經多年的商標權官司，終於在今年10月正式迎回中文品牌名「艾維士」。 圖／AVIS艾維士租車 提供