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打開熱水瓶驚見滿滿螞蟻蛋 網曝4大電器最易遭殃：最慘被噴整臉
一名網友在「爆系知識家」臉書PO出一張近日打開熱水瓶後瓶口的照片，聲稱他差點被嚇死，他上網詢問網友：「這是螞蟻蛋嗎？為什麼要在這邊聚集？」
網友點出自己平常煮水的習慣，會用熱水瓶將水煮開後再放涼裝到水壺內，但以前從來沒見過這種「滿滿螞蟻蛋」佈滿熱水瓶瓶口，讓他驚嚇之餘上網發問確認，這是螞蟻蛋嗎。
網友見文後紛紛分享在哪裡看過螞蟻蛋的可怕經驗，多數網友曝露其實包括冷氣、飲水機、吹風機和印表機等電器用品，在即將入冬的時節很常見到螞蟻在此產卵，還有人分享曾經一開冷氣，就下起螞蟻雨的「雪蟻」經驗，有人更悲慘，曾經被藏在吹風機裡的螞蟻，在一開啟電源後「噴了滿臉」；有網友比喻螞蟻對這些溫暖的電器用品像是「找到溫泉區」一般，表示螞蟻正在準備過冬。
也有網友和原PO有同樣經歷，打開保溫瓶順勢想喝水，猛然才發現瓶口已佈滿了螞蟻蛋，「差點被嚇死」，網友說，全部重洗乾淨就不會了，也有網友提供如何消滅螞蟻蛋的絕招，分享被形容為「六碗湯」的除蟻劑，點上這個「螞蟻們真的會去吃，之後螞蟻們就消失了」。
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