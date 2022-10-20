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已無「雜草」？ 陳吉仲：921後蝴蝶蘭正常輸美 持續防疫管理

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影

台灣蘭花外銷美國介質中多批發現「雜草」，疑似蕨類孢子（種子）；若我國未徹底解決防檢疫問題，影響我國蘭花產業甚鉅；國民黨主席朱立倫說，農委會不要每天搞政治搞選舉，一遇到問題就推給中國「都是中共的陰謀」，好好面對問題才是重點；陳吉仲今天說，9月21日到現在，有131多批蝴蝶蘭輸出到美國，目前有17批合格進去，如果需要更進一步資料很樂意提供。

立法院經濟委員會審查112年度審查農委會特種基金預算案報告。陳吉仲說，任何人關心農業，需要資訊都會樂意提供；台灣蘭花產業非常強，尤其是蝴蝶蘭，在之前美國同意我國用介質輸出之後，我國業者都依照相關規定辦理，因為後來也開放給中國跟韓國輸美，所以美國針對介質雜草做了加強檢疫。

陳吉仲表示，9月初事件發生（蘭花介質檢出雜草）之後，經過我國跟美國溝通，並沒有全面禁止，而是讓我們在國內加強檢疫；9月21號開始出口的總共有131批，那目前到美國的有17批，其中有海運大概是11批、空運有6批，每一批有不同的貨櫃與重量。

陳吉仲說，後來跟122家業者全部要求做好自主管理，包括加強抽檢比例，要求介質雜草管理，要做熱水處理等等；會要求業者若違規會記點，超過一定的點數，就會要求一年內不得輸出；做自我管理之後，美國現在同意我方做法，所以目前蝴蝶蘭還是正常輸出。

他表示，從9月21日到現在，有131批蝴蝶蘭輸出到美國，目前有17批合格進去，因為美國的耶誕節即將到來需求強勁，我國還是會持續做防疫管理，所以，如果外界包括國民黨主席朱立倫等，對此需要更進一步資訊，農委會都很樂意的提供，農委會的重點，就是把我們農漁畜產品來行銷到全世界。

根據農委會日前統計9月7日收到美方通知，我國蘭花輸美介質帶有雜草，上周統計被退櫃的有16批、23貨櫃、共13業者；後續外傳仍有被檢出，但防檢局沒有證實。

美國 農委會 陳吉仲

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