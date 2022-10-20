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嘉義番路柿子節前三名好柿攤位哩嘉！周六辦千人大健走

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
111年番路鄉農會首度在柿子節推動「最佳好杮．試吃評比」，以盲選投票讓遊客選出好吃的杮農攤位。圖／番路鄉農會提供
111年番路鄉農會首度在柿子節推動「最佳好杮．試吃評比」，以盲選投票讓遊客選出好吃的杮農攤位。圖／番路鄉農會提供

10月為嘉義縣番路鄉柿子季，今年番路鄉農會首度在柿子節推動「最佳好杮．試吃評比」，以盲選投票讓遊客選出好吃的杮農攤位，添趣味；而本月22日早上7點半在紫雲寺第三停車場，舉辦1500人健走，為柿子節畫下句點。

今年有9個鮮杮攤位參加評比競賽，每日提供100斤柿子，由四健會員協助柿農繳交杮子工作，讓遊客品嘗試吃，盲選投票，16日公布榮獲「最佳好杮」的杮農攤位，前三名得獎農民為冠軍林祖慧7號、亞軍游啟修5號及季軍林忠信4號。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，最佳好杮試吃評比票選，藉以激勵柿農持續提升柿果品質，也讓遊客來到番路鄉購買柿子時，有參考推薦的口袋名單，給予柿農最大的鼓勵及榮耀。

本周六22日為柿子節活動最終日，想買到好柿的民眾，可前往紫雲寺會場購買；早上7點半在紫雲寺第三停車場的「柿在必行．健康嘉好柿」健走，限額1500名，自選3公里或5公里組，於折返點領取信物完成健走，可領到番路鄉特色好禮，前80名可獲免費登記飲冰柿茶集的DIY手作課程。

嘉義番路柿子節獲「最佳好杮」的杮農攤位，前三名得獎農民為冠軍林祖慧7號、亞軍游啟修5號及季軍林忠信4號。圖／番路鄉農會提供
嘉義番路柿子節獲「最佳好杮」的杮農攤位，前三名得獎農民為冠軍林祖慧7號、亞軍游啟修5號及季軍林忠信4號。圖／番路鄉農會提供

健走 農會 停車場

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