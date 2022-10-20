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10月29日綠野仙蹤2022親子音樂會 簡文秀揪您飆歌紓壓

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

入秋時分，正是出門踏青野餐的最佳時節，台北市政府工務局暨公園路燈工程管理處、大安森林之友基金會及億光文化基金會將於10/29(周六)下午3點在大安森林公園露天音樂台舉辦綠野仙蹤2022親子音樂會，為大家帶來一連串精彩歡樂的溫馨午後。

這次音樂會由聲樂家簡文秀攜手北教大熱舞、臺灣戲曲學院齊天大聖、民生國中管樂陶笛團、北市婦女合唱團、龤之聲男聲合唱團、新北建築師薩克斯風團，以及非常受歡迎的南方二重唱、開心男團黑旋風、薩克斯風孫維廷同台飆唱。走過這一段不算短的抗疫日子，希望藉這場音樂會紓解大家身心靈的沉悶與不安。

特別值得一提的是，「孫悟空收妖」是台灣戲曲學院特意為小朋友量身打造的表演，詼諧而逗趣。音樂會免費免票，歡迎民眾大手牽小手，趁著秋高氣爽的好天氣參與活動親子同樂，聆賞一段為大家準備的藝術盛宴。

音樂會 親子 北市

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