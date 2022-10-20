花蓮壽豐15.8度 今天各地有陽光 吳聖宇：明天午後變天

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，受到東北季風帶來涼空氣，以及雲量減少的輻射冷卻作用加持，今天清晨在許多地方都有比較低的溫度持續發生，最低溫出現在花蓮壽豐15.8度，花蓮玉里也只有16.8度。

苗栗公館16.9度、台東鹿野17.2度、宜蘭五結17.4度、新北雙溪17.8度、雲林虎尾18.0等，吳聖宇說，低溫的範圍又比昨天更大了一些，甚至擴展到東半部地區。

吳聖宇說，幸好東北季風強度開始減弱，風向也逐漸轉變為比較偏東的風向，冷空氣已經沒有前兩天來得明顯，加上天氣好轉，預估今天白天北部、東北部的高溫會回升到23-25度，花東地區高溫25-27度，中部地區27-30度，南部高溫還是會超過30度以上。

他表示，今晚到明天清晨的低溫也會回升上來，中部以北到東半部低溫預報在20-23度間，空曠地區配合輻射冷卻作用仍會有低於20度以下的溫度，南部低溫則在22-24度，空曠地區也可能降到20度上下。

他說，冷空氣減弱之後，夜晚清晨雲量多寡的輻射冷卻作用變成是低溫是否發生的關鍵，中南部的日夜溫差變化明顯，早出晚歸注意身體健康。

降雨方面，吳聖宇說，今天更進一步減少，由於中層（3公里以上）有些比較乾的空氣來到台灣上空，前兩天還籠罩在台灣附近的大片颱風外圍雲層都已經逐漸消散，只剩下迎風面上還有些低層的雲存在。

他說，因此今天大多數地方應該都是有陽光的天氣，就連原本持續陰雨的北部、東半部都有機會雲開見日，不過還是有些迎風面山區因為地形的作用而有些局部小雨機會，但是雨勢明顯減小，降雨時間也短暫，對於外出活動已經沒有什麼影響。

這種相對穩定的天氣，預估會持續到明天白天，吳聖宇說，最快明天下午或傍晚以後，隨著東南方有低氣壓或熱帶性低氣壓接近巴士海峽，外圍的水氣逐漸移向東半部陸地，包括大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地，陸續會轉為有短暫陣雨天氣。

他表示，目前這個低氣壓位於台灣東南方海面，持續向西移動，未來有機會發展為熱帶性低氣壓，會不會到颱風等級還有待觀察。

吳聖宇說，預估這個低氣壓將在明晚接近巴士海峽，周六通過台灣南方之後繼續往南海移動，動態跟上周末影響台灣的尼莎颱風可說是非常類似，不過以目前的預報資料來看，不論強度或是規模都比尼莎颱風要弱了許多，影響的程度也可能會小一些。

但是，吳聖宇說，它北側的外圍水氣仍會在明晚開始影響東半部，周六隨著它西進通過巴士海峽，水氣持續移入，東半部地區仍會是陰雨的天氣型態，也可能會有局部較大雨勢發生的機會。

他表示，尤其要特別注意的是到了周日，下一波東北季風增強，配合台灣附近的低壓外圍水氣，迎風面地區有可能又會有局部大雨或以上等級的降雨發生，包括基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及北部山區等地都要留意，雨勢較大的情況有可能延續到下周一上半天，特別是計畫前往東半部的民眾尤其要小心。