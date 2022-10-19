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驚悚！眼睛老是發炎 眼瞼「小洞」竟藏20幾根眼睫毛
驚悚！眼瞼「小洞」竟藏了20幾根眼睫毛，彰化縣一名中年婦人多年來眼睛老是佈滿紅絲，常發炎，後來受不了到眼科檢查竟發現20幾根眼睫毛卡在眼瞼下方，眼科醫師黃偉成說，這樣的情況很少見，如果不好好處理，還會傷到眼角膜，而影響視力。
員林市明明眼科院長黃偉成說，最近一名女患者因眼睛長期覺得卡卡不舒服而來就診，經檢查發現，這名患者因眼睛發炎嚴重，眼瞼內有沾黏，而形成一個像小山洞的皺摺，眼睫毛卡進皺摺，竟卡了20多根，得小心的用夾子幫她挾出，才解除她的眼中大患。
黃偉成說，這名患者眼睫內這麼多眼睫毛，應該是卡了很多年，因此長期造成發炎，而且因為眼瞼有皺摺小洞，以後還是可能會再卡進去，只要覺得刺刺，最好就要到眼科處理。
黃偉成說，一般人若有灰塵或眼睫毛等異物卡在眼瞼內，可用眼藥水、生理食鹽水等將異物沖洗出，絕不要揉眼睛，否則可能會刮傷眼角膜，若無法沖洗出，就要盡速請醫師處理。
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