聽新聞
test
0:00 / 0:00
全球首要死亡威脅將是「它」 台灣唯一專家分享智抗菌平台
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽今天說，美國醫療資訊與管理系統學會（HIMSS）亞太年會日前預警，抗藥性病菌演變與擴散異常快速，2050年將超越癌症，成為全球首要死亡威脅。中國附醫為有效打擊超級細菌，研發智抗菌平台，他是台灣唯一以主講專家身分，受邀在HIMSS亞太年會發表英文專題演說，分享智抗菌平台成效。
周德陽說明，「超級細菌」泛指多種抗藥性病菌，醫院內感染「超級細菌」儼然成為全球公衛重大挑戰，據統計，亞太地區院內感染病菌死亡逾470萬人，且有近50%找不到元凶，只能廣泛投藥碰運氣；但每延誤一小時救治，病人增加7.6%死亡率。
他指出，中國附醫「智抗菌平台」臨床數據顯示，打擊院內感染的超級細菌準確率達80%，分析抗藥性細菌時效從傳統的72小時，大幅縮短到最快1小時判斷結果，有利即時、精準投藥，成功搶救瀕死病人；該平台有效打擊院內超級病毒與病菌，實現醫界期盼提早警示、提早介入治療、搶救寶貴生命，並且也做到大幅改善病人預後的好成績。
HIMSS主席沃爾夫肯定中國附醫發表的「智抗菌平台」，臨床經驗與成效，不只對於亞太醫界，乃至於全球醫界都彌足珍貴。
HIMSS大會還預警全球醫界，抗藥性病菌演變與擴散異常快速，到了2050年將成為全球人類生命的首要威脅，超越癌症的死亡人口總數，呼籲全球醫界做好防範。
周德陽說明，今年的HIMSS亞太年會在印尼峇里島舉行，中國附醫也是唯一台灣代表團隊設置展覽，呈現智慧醫院推動數位轉型資訊化技術的應用，現場展示海雲平台、智抗菌平台、急性呼吸窘迫症候群BI應用、心肌梗塞AI 運用等，吸引國際醫療專家觀摩與洽談。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言