快訊

32歲男想進科技業...上四大研究所問「要讀嗎？」 過來人見系所急搖頭

青山宮槍手飲彈自盡 臉書曝遺言：我受不了社會就是人吃人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球首要死亡威脅將是「它」 台灣唯一專家分享智抗菌平台

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
今年的HIMSS亞太年會，中國附醫是唯一台灣代表團隊設置展覽，呈現智慧醫院推動數位轉型資訊化技術的應用。圖／中國附醫提供
今年的HIMSS亞太年會，中國附醫是唯一台灣代表團隊設置展覽，呈現智慧醫院推動數位轉型資訊化技術的應用。圖／中國附醫提供

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽今天說，美國醫療資訊與管理系統學會（HIMSS）亞太年會日前預警，抗藥性病菌演變與擴散異常快速，2050年將超越癌症，成為全球首要死亡威脅。中國附醫為有效打擊超級細菌，研發智抗菌平台，他是台灣唯一以主講專家身分，受邀在HIMSS亞太年會發表英文專題演說，分享智抗菌平台成效。

周德陽說明，「超級細菌」泛指多種抗藥性病菌，醫院內感染「超級細菌」儼然成為全球公衛重大挑戰，據統計，亞太地區院內感染病菌死亡逾470萬人，且有近50%找不到元凶，只能廣泛投藥碰運氣；但每延誤一小時救治，病人增加7.6%死亡率。

他指出，中國附醫「智抗菌平台」臨床數據顯示，打擊院內感染的超級細菌準確率達80%，分析抗藥性細菌時效從傳統的72小時，大幅縮短到最快1小時判斷結果，有利即時、精準投藥，成功搶救瀕死病人；該平台有效打擊院內超級病毒與病菌，實現醫界期盼提早警示、提早介入治療、搶救寶貴生命，並且也做到大幅改善病人預後的好成績。

HIMSS主席沃爾夫肯定中國附醫發表的「智抗菌平台」，臨床經驗與成效，不只對於亞太醫界，乃至於全球醫界都彌足珍貴。

HIMSS大會還預警全球醫界，抗藥性病菌演變與擴散異常快速，到了2050年將成為全球人類生命的首要威脅，超越癌症的死亡人口總數，呼籲全球醫界做好防範。

周德陽說明，今年的HIMSS亞太年會在印尼峇里島舉行，中國附醫也是唯一台灣代表團隊設置展覽，呈現智慧醫院推動數位轉型資訊化技術的應用，現場展示海雲平台、智抗菌平台、急性呼吸窘迫症候群BI應用、心肌梗塞AI 運用等，吸引國際醫療專家觀摩與洽談。

中國附醫院長周德陽（左）受邀在HIMSS亞太年會分享智抗菌平台成效，獲HIMSS主席沃爾夫（右）的肯定。圖／中國附醫提供
中國附醫院長周德陽（左）受邀在HIMSS亞太年會分享智抗菌平台成效，獲HIMSS主席沃爾夫（右）的肯定。圖／中國附醫提供
中國附醫院長周德陽為台灣唯一以主講專家身分，受邀在HIMSS亞太年會發表英文專題演說，分享智抗菌平台成效。圖／中國附醫提供
中國附醫院長周德陽為台灣唯一以主講專家身分，受邀在HIMSS亞太年會發表英文專題演說，分享智抗菌平台成效。圖／中國附醫提供
中國附醫院長周德陽為台灣唯一以主講專家身分，受邀在HIMSS亞太年會發表英文專題演說，分享由他率領的中國附醫團隊研發的智抗菌平台成效。圖／中國附醫提供
中國附醫院長周德陽為台灣唯一以主講專家身分，受邀在HIMSS亞太年會發表英文專題演說，分享由他率領的中國附醫團隊研發的智抗菌平台成效。圖／中國附醫提供

超級細菌 癌症 AI

延伸閱讀

林襄抽電子菸認為「不算菸」 專家打臉揭恐怖5傷害

霜降到氣溫驟降！這生肖小心血光之災 民俗專家曝開運方法

建商沒在怕？建築貸款餘額飆高峰 專家曝三原因

想收編貓咪不是從幼貓養起最好！專家曝「這年齡最適合」：性格更穩定

相關新聞

每晚睡不足5小時者當心！研究：罹患慢性病風險高至少30%

一項已發表的大型新研究指出，50歲及以上者每晚若睡不到5小時，與睡超過5小時的人相比，隨著年紀增長而患有多種慢性疾病的風...

颱風尼莎致農損逾千萬 宜蘭達772萬最多

行政院農業委員會今天發布最新颱風尼莎農業災情報告，截至今天上午11時，農業產物估計損失計新台幣1001萬元，以宜蘭縣達7...

驚悚！眼睛老是發炎 眼瞼「小洞」竟藏20幾根眼睫毛

驚悚！眼瞼「小洞」竟藏了20幾根眼睫毛，彰化縣一名中年婦人多年來眼睛老是佈滿紅絲，常發炎，後來受不了到眼科檢查竟發現20...

妙齡女長年鼻塞呼吸不順 鼻中隔彎曲鼻骨凹陷釀禍

31歲的林姓女子長年飽受鼻塞、呼吸不順所困擾，不斷到醫院求診，卻一直沒有改善，開業耳鼻喉科醫師劉承信表示，長年鼻塞與呼吸...

明後兩日好天氣「期間限定」 這時段大雨又來了

中央氣象局預估明、後兩天東北季風會稍減弱，各地清晨仍涼，不過白天氣溫稍回升，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東北部地區...

天氣短暫回溫 東北季風22日再增強防局部大雨

氣象局今天表示，明天、21日緩慢回溫、降雨更少；但22、23日南方低氣壓雲系北移及東北季風逐漸增強，北部、東北部防雨，東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。