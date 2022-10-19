全球首要死亡威脅將是「它」 台灣唯一專家分享智抗菌平台

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽今天說，美國醫療資訊與管理系統學會（HIMSS）亞太年會日前預警，抗藥性病菌演變與擴散異常快速，2050年將超越癌症，成為全球首要死亡威脅。中國附醫為有效打擊超級細菌，研發智抗菌平台，他是台灣唯一以主講專家身分，受邀在HIMSS亞太年會發表英文專題演說，分享智抗菌平台成效。

周德陽說明，「超級細菌」泛指多種抗藥性病菌，醫院內感染「超級細菌」儼然成為全球公衛重大挑戰，據統計，亞太地區院內感染病菌死亡逾470萬人，且有近50%找不到元凶，只能廣泛投藥碰運氣；但每延誤一小時救治，病人增加7.6%死亡率。

他指出，中國附醫「智抗菌平台」臨床數據顯示，打擊院內感染的超級細菌準確率達80%，分析抗藥性細菌時效從傳統的72小時，大幅縮短到最快1小時判斷結果，有利即時、精準投藥，成功搶救瀕死病人；該平台有效打擊院內超級病毒與病菌，實現醫界期盼提早警示、提早介入治療、搶救寶貴生命，並且也做到大幅改善病人預後的好成績。

HIMSS主席沃爾夫肯定中國附醫發表的「智抗菌平台」，臨床經驗與成效，不只對於亞太醫界，乃至於全球醫界都彌足珍貴。

HIMSS大會還預警全球醫界，抗藥性病菌演變與擴散異常快速，到了2050年將成為全球人類生命的首要威脅，超越癌症的死亡人口總數，呼籲全球醫界做好防範。