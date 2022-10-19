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明後兩日好天氣「期間限定」 這時段大雨又來了

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明後兩日好天氣「期間限定」 這時段大雨又來了

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局說，周六、日南方低氣壓雲系北移及東北季風逐漸增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，東北部地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
氣象局說，周六、日南方低氣壓雲系北移及東北季風逐漸增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，東北部地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

中央氣象局預估明、後兩天東北季風會稍減弱，各地清晨仍涼，不過白天氣溫稍回升，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨、東部地區及大台北山區有零星短暫雨，不過周末另一波東北季風增強，北部又會轉為易有雨的天氣型態。

氣象局說，周六、日南方低氣壓雲系北移及東北季風逐漸增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，東北部地區並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸及大台北山區有較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象局也說，下周一、周二受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。下周三東北季風稍減弱，各地清晨仍涼，白天氣溫稍回升，東北部地區有局部短暫雨，大台北山區及東部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

目前菲律賓東方海面有熱帶系統可能生成熱帶性低壓，預估周六最接近台灣，氣象局表示，其強度、位置及路徑有不確定性，仍要持續關注。

東北季風 氣象局

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