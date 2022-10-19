今年首例百日咳 北部國中生住院治療中

國內出現百日咳確定病例！為北部10多歲國中生，曾接種五劑五合一疫苗，但在9月20日出現喉嚨痛、咳嗽、發燒且胸痛、頭痛症狀，因症狀持續未改善收治住院，採檢通報後於10月18日確診。目前個案症狀已改善且病況穩定，持續住院治療中。已匡列相關接觸者計48人，包括家人四人，已安排採檢及預防性投藥評估。

疾管署副署長莊人祥表示，個案9月20日出現喉嚨痛、咳嗽、發燒且胸痛、頭痛症狀，9月20至10月4日間陸續就醫，因症狀持續未改善，10月6日收治住院，採檢通報後於10月18日確診，目前個案症狀已改善且病況穩定，持續住院治療中。

莊人祥說，百日咳通常以未達接種疫苗年齡或僅接種第一劑疫苗的嬰兒感染為主，占57%；其次是20歲以上成人，占27%；而這名國中生雖已完成五劑疫苗接種，仍屬於可能偶發的個案。

莊人祥表示，百日咳去年同期並未有個案，我國2018至2021年間分別為30、32、5與0例。其中2020年的病例集中在年頭，2021年則無病例，主要和邊境管制以及口罩規定，讓呼吸道傳染病不容易流行。今年出現首例個案，研判和邊境鬆綁及戴口罩政策也略有放寬有關。

目前該確診者已匡列相關接觸者計48人，其中同住家人4人，1人有咳嗽症狀，餘3人無症狀，已安排採檢及預防性投藥評估；另有社區接觸者44人，均無症狀，進行健康監測，如有症狀再行採檢。

疾管署表示，百日咳主要透過飛沫傳染，無論有無發病均有高度傳染力，感染症狀為持續咳嗽超過兩周，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，成人很少出現併發症；嬰幼兒感染後症狀通常較為嚴重，特別是六個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血、死亡。

接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。此外，由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議懷孕婦女、嬰兒照顧者可自費接種一劑疫苗，以降低嬰幼兒感染機會。