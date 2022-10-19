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高雄榮總啟動AI賦能影音平台 健檢報告升級為數位版

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄榮總今天公開AI賦能影音健康報告平台。記者王昭月／攝影
高雄榮總今天公開AI賦能影音健康報告平台。記者王昭月／攝影

不少民眾做完健康檢查後，報告看完往往就置於一邊。拜數位科技之賜，醫界已攜手科技產業透過AI （人工智慧）影音產製技術，把紙本的健檢報告書轉化為易讀、易懂、易分享的影音檔案，有效達成健康促進的目的。這套「AI賦能影音健檢報告平台」，今天在高雄榮民總醫院發表。

高雄榮總攜手經濟部工業局、金屬工業研究發展中心共同執行「數位醫療產業發展與跨域推廣計畫」，建立「早期癌症預防與篩檢數位整合」臨床場域，院長林曜祥今天在會中並發布前所未有的「AI賦能影音健檢報告平台」。

高榮健康管理中心主任余憲忠表示，健檢中心主要的成效，在於早期篩檢出疾病，以高榮為例，每月約可揪出1至2名早期肺癌、大腸癌、乳癌、肝癌及攝護腺癌等患者，並篩出7到10名無症狀的冠狀動脈心臟病患者，30至40名骨鬆患者，讓亞健康的民眾可以及早防範，不致於罹病。

健檢中心除投資全景寶電腦斷層等高階儀器，也思考更簡易、準確且不具侵犯性的檢查方式，藉助健康管理，避免民眾疾病上身。其中新開發的AI賦能影音健檢報告平台，即是將紙本健檢報告，轉為易讀易懂的數位版本，讓報告的內容不只傳到病患手裡，還深植心裡，提醒盡早接受診療。

高榮這次結合勝典科技、矽塔資訊、浚鴻數據開發、柏瑞醫、微體生物醫學及緯創6大廠商，共同推動全方位的健康照護平台，可利用物聯網及人工智慧關鍵技全年無休提供線上服務資源。

高榮表示，平台將優先製作5大常見疾病的健康管理影音報告書，包含新陳代謝症候群、心臟病、子宮頸癌、大腸息肉及早期肺癌，整合居家衛教、健康促進、日常照顧提醒影片，民眾在個人健檢數據產生後，能經由關鍵字自動從百萬支影片數據庫中找出影音檔案，提供疾病預防的方向。

高榮健管中心主任余憲忠（後排右二）說明影音健檢報告平台內容。記者王昭月／攝影
高榮健管中心主任余憲忠（後排右二）說明影音健檢報告平台內容。記者王昭月／攝影
高榮院長林曜祥（右）贈禮感謝合作夥伴經濟部工業局，記者王昭月／攝影
高榮院長林曜祥（右）贈禮感謝合作夥伴經濟部工業局，記者王昭月／攝影
高雄榮總攜手六家優質數位科技公司及經濟部工業局，金屬工業中心共同執行「數位醫療產業發展與跨域推廣計畫」，建立早期癌症預防與篩檢數位整合臨床場域，記者王昭月／攝影
高雄榮總攜手六家優質數位科技公司及經濟部工業局，金屬工業中心共同執行「數位醫療產業發展與跨域推廣計畫」，建立早期癌症預防與篩檢數位整合臨床場域，記者王昭月／攝影

健檢 AI 患者

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