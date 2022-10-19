焦慮患者善轉移 也可成為助力

讓焦慮成為人生的助力！現代社會中，焦慮症病患的比例愈來愈高，如美國就有31%的民眾曾歷經焦慮症的狀況。然而，適度的焦慮其實有助於民眾思考未來的種種可能性，更能從中找到機會，應把握「傾聽內心」、「善用機會」與「適時放鬆」等方法，讓焦慮成為生活的助力。

焦慮比率攀高

《BBC》報導，民眾歷經焦慮的比例愈來愈高，全世界在Google上搜尋「焦慮」（anxiety）的次數自2004年以來，上升超過300%。如美國就有31%的民眾曾歷經焦慮症的狀況，包括恐慌症、社交恐懼症等不同病症。

然而，生物學家發現，包括憤怒、恐懼或焦慮等負面情緒，並沒有隨著數萬年的演化而消失，主要的原因是這些情緒實際上有助於人類的生存，更有著傳遞資訊的功能，如恐懼感能讓人類本能性迴避危險的東西。

善用焦慮成助力

其中，焦慮感是面對不確定未來而產生的情緒，人類會設想未來的種種可能性，不僅能避免可能的危險，也會積極爭取更正面的結果。同時，但大腦在焦慮時也會變更加專注，並促使民眾關心工作或人際關係，更可提高工作效率。

但現代社會廣泛的將「焦慮」視為嚴重且危險的問題，是需要根除的疾病。但其實日常的焦慮是有益的，如哈佛研究表明，當患有社交焦慮症的群眾做公眾演講時，只要教導他們「把焦慮視為迎接挑戰的訊號」，他們的表現都會變得更好、更有自信，心跳與血壓等身體數值也會有更穩定的表現。

民眾可以在焦慮時，思考相關成因，並釐清未來可能出現的危害與機會，更有助於提高注意力與學習能力。然而，如果焦慮令你混亂時，就試著聽聽音樂、讀首詩等方式，減緩情緒的負擔。

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