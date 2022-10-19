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林襄抽電子菸認為「不算菸」 專家打臉揭恐怖5傷害

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
林襄日前遭媒體直擊在路邊抽電子煙，有違啦啦隊女孩的清新形象。本報系資料照／記者李政龍攝影
林襄日前遭媒體直擊在路邊抽電子煙，有違啦啦隊女孩的清新形象。本報系資料照／記者李政龍攝影

25歲的「樂天女孩」林襄日前被爆出抽電子菸，有違啦啦隊女孩的清新形象，過去林襄曾在IG限時動態中承認會抽電子菸，並稱這「應該不算吧」，明顯認知錯誤。醫師指出，菸商行銷電子菸等新興菸品，讓年輕人誤以為電子菸無害，只是「可以吸的果汁汽水」、「是在吸維他命棒不是吸菸」，但事實上電子菸對大腦造成嚴重危害。

高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑指出，9成以上的電子菸內含有高濃度尼古丁、丙二醇、植物甘油與調味劑，這些化學合成的物質，即使部分成份核准為「食用」等級，並不表示可用於「吸入」，這就像牛奶可以喝，但若吸入肺部後果不堪設想一樣；更遑論電子菸裡面還含有大量化學物質，對呼吸道、心血管等器官都會造成危害。

羅東聖母醫院副院長賴志冠表示，年輕人被電子菸「鉤癮」後，至少有5大影響，包括「加速尼古丁成癮」、「腦部發育障礙」、「提高誘發哮喘、肺部發炎等疾病的機率」、「成為吸菸者」、「物質濫用」。

賴志冠表示，電子菸內含有高濃度尼古丁鹽，濃度更高、吸收更快，一但停用會產生戒斷症狀，變得焦慮、易怒、坐立難安、注意力無法集中，且影響青少年腦部發育，包括注意力、學習、情緒、衝動控制，甚至大腦的永久傷害，日前美國更爆發電子菸相關肺傷害（EVALI）。若青少年抽電子菸後，未來吸菸風險為8倍。用過電子菸的青少年，未來吸大麻風險增3.5倍，且恐成為酒精、成癮藥物等多重物質濫用者。

台大醫院家醫部醫師郭斐然指出，菸商為了快速培養新客群，刻意將「尼古丁鹽」加入電子菸中，一個比指頭還小的煙彈，尼古丁含量甚至可抵30到60支傳統紙菸，讓使用者更易上癮且更難戒除。人腦發育到25歲才會完備，但菸商主要鎖定的行銷對象都是年輕族群，對大腦及健康皆有直接的危害。

面對電子菸氾濫，全國家長會長聯盟理事長黃正銘建議，家長可及早預防孩子抽電子煙，可注意以下狀況：

• 身上偶而有無法解釋的甜味或水果味；

• 經常感覺到頭痛、頭暈、噁心，或是容易氣喘吁吁；

• 情緒變化大、喜怒無常、經常感到焦慮，或有無法克制的衝動行為；

• 有來路不明的電池、充電器、USB隨身碟等；

• 用過的煙彈或拋棄式的電子煙裝置；

• 類似插入式電玩的裝置；

• 課業或運動成績突然退步。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗提醒，菸商刻意誤導新型菸品能減害，目的是為了行銷新興菸品，但缺乏完整科學實證，想戒菸的民眾應循正規方法戒菸，勿聽信業者謠言，應遠離電子煙、加熱菸等新興菸品。董氏基金會呼籲，吸菸民眾利用免費戒菸專線0800-636363，同時下載「戒菸就贏app」找出離住家或辦公室附近的戒菸醫療院所，透過專業人員協助戒菸，擺脫菸（煙）的危害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

羅東聖母醫院副院長賴志冠表示，年輕人被電子菸「鉤癮」後，至少有5大影響，包括「加速尼古丁成癮」、「腦部發育障礙」、「提高誘發哮喘、肺部發炎等疾病的機率」、「成為吸菸者」、「物質濫用」。圖／董氏基金會提供
羅東聖母醫院副院長賴志冠表示，年輕人被電子菸「鉤癮」後，至少有5大影響，包括「加速尼古丁成癮」、「腦部發育障礙」、「提高誘發哮喘、肺部發炎等疾病的機率」、「成為吸菸者」、「物質濫用」。圖／董氏基金會提供
台大醫院家醫部醫師郭斐然指出，電子菸中加入尼古丁鹽，其尼古丁含量高達30到60支傳統紙菸，讓使用者更容易上癮，且更難戒除。圖／董氏基金會提供
台大醫院家醫部醫師郭斐然指出，電子菸中加入尼古丁鹽，其尼古丁含量高達30到60支傳統紙菸，讓使用者更容易上癮，且更難戒除。圖／董氏基金會提供

戒菸 電子菸 人腦

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