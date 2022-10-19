「注意看，這個男人太狠了！」網路超常見的盜片劇情解說片　獨特的社群梗你聽過嗎？

image source: 《網路溫度計》

文／蔡瓅萱

「注意看，這個男人太狠了，男人名叫小帥……」你是否也對這段話感到非常熟悉呢？這段來自中國盜版影劇解說片的固定臺詞，近期頻繁地在網路上被使用，成為最新的熱門社群梗。究竟這個梗為何開始流行，又常被用在什麼地方呢？今天就跟著《DailyView網路溫度計》一起來看看吧！

整天滑到影片超煩！中國劇情解說片慣用語變社群流行梗

在中國，許多人喜歡拍攝各類影劇的劇情解說短片，將電影或電視劇的畫面進行濃縮剪輯，只抓取重點片段，再自己配上旁白進行劇情解說，通常標榜5分鐘、10分鐘帶你看完一部電影或電視劇。但這類短片中的影劇畫面通常沒有取得正版來源，有的人甚至還會在電影上映之前就先用盜版片源將劇情解說完畢，且往往過於簡化，抹煞掉完整影劇的價值，因此被許多人批評。

近年來Facebook上充滿許多專門發布中國短片的帳號，這類劇情解說片便開始廣為流傳，不少人每天滑手機時都會看到類似的短片。通常這種影片都有一套固定的解說模式及相關用語，Facebook常在大家瀏覽社群時投餵這類劇情解說片，也因此片中的固定臺詞在不知不覺間形成了幾乎人人都懂的社群梗。

一成不變的固定開頭 網友看到都會背



在其中大家最為熟悉的，便是許多劇情解說片的固定開頭模式。為了在一開始吸引住觀眾，通常影片都會將原作角色在劇中的特異行徑特別挑出來放在開頭處，並搭配上「注意看，這個男／女人太狠了……」的解說臺詞，企圖留住觀眾的目光，讓他們願意繼續看下去。

▲有網友注意到此現象並在Dcard上發文。

image source: 翻攝自Dcard

由於這段臺詞常出現在解說片的開頭，因此成為了大家對盜版影劇解說片的最直覺印象。在近期也漸漸有人開始拿來當成玩笑用語，許多講述某個人誇張行徑的新聞報導或網路貼文底下總是會有人留言「注意看，這個男／女人太狠了」，或是根據情境將句子中的「男人、女人」替換為事件主角，當這樣的留言一出現，也往往會有其他網友出來跟著留言模仿解說片的臺詞，繼續接龍回覆：「男人名叫小帥」、「小帥有個女友，叫做小美」等等。

▲網友常模仿劇情解說片的臺詞留言。

image source: FB／翻攝自Shæchiku しゃちく memes

「ㄈㄅㄌ」是什麼？解說片常出現的奇怪用語

除了固定的開頭臺詞外，這類劇情解說片通常還會有以下幾種固定模式，也經常被網友拿來當成開玩笑用的社群梗：

1. 角色都有固定的幾個名字

許多劇情解說片都不使用原作的角色名字，會自己幫角色取名，且每支影片所使用的都是固定幾個名字，男性角色通常叫做小帥、大壯、喪彪；女性角色則常被取名為小美、翠花、二翠等等。

2. 會使用「ㄈㄅㄌ」來代稱「FBI」

在中國由於政治敏感問題，影片會避免提到美國的單位，但許多歐美影劇常會有FBI出現，因此以「ㄈㄅㄌ」的發音來代稱FBI。此外，其他敏感字詞在字幕上也會用英文字母代替，如「自殺」常會被寫成「自S」。

3. 「不出意外的話，馬上就要出意外了」

此段話也是劇情解說片常使用的臺詞，通常用在角色即將遭遇危機之前，也是許多網友喜歡拿來當成梗的用語。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，有關「注意看，這個XX太狠了」的句型，近3個月的網路聲量達到了5,673筆，且明顯集中在9月中下旬以後，顯示此為近期才開始流行的用語。網路聲量的2個高峰出現在9月19日及10月2日，分別為一名男子將痘痘膿液吸入口中的影片，以及一名韓國男子神還原迷因神曲的歌唱影片，兩者皆為讓人感到驚訝的奇人異事，因此便有網友使用該句話來形容這些行為。