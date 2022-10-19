百貨童裝「WHY AND 1/2」將收攤！「少子化現象」討論聲量　私校退場也進榜

image source：翻攝自「WHY AND 1/2」臉書

文／陳羿郿

受到少子化及快時尚的衝擊，百貨童裝業績最好的品牌「WHY AND 1/2」將於明（2023）年2至3月陸續結束營業。WHY AND 1/2以販售童裝為主，其中又以色彩繽紛的普普熊為人所知，目前全台門市數量總計概念店有29家、專櫃6家、街邊店有11家。

image source：翻攝自「WHY AND 1/2」臉書

網友分享童年回憶 奇哥麗嬰房也被討論

有名網友在PTT發文表示，「每次去逛各百貨公司都會看到這家的身影，想不到竟然要關了」感嘆「老牌台廠會不會因少子化一間接著一間倒？」

貼文一出，引起部分網友回憶童年，「難過，小時候很常穿」、「這家東西品質算很好，我小時候的衣服後來傳承給親戚朋友小孩，過很久都沒什麼褪色」也有些人認為，「童裝快時尚品牌便宜多了」、「沒人生小孩，不意外」、「現在選擇性很多了」、「三千五的連帽背心嗯...我還是買別牌好了」、「麗X房才是最慘的吧，股價狂跌，少子化悲劇」、「麗X房有上市 奇哥應該比較危險」。

老牌台廠陷少子化危機

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，「少子化退場、熄燈」近一年內關於的聲量趨勢共有6,810筆。WHY AND 1/2全台結束營業消息一出，10月17日帶來107筆網路聲量。而少子化問題產生的漣漪效應，其實也影響到各級學校，各大產業也需做好準備。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

少子化衝擊私校 退場、捐校產引討論

少子化除了童裝業績慘澹，私校也頻傳退場消息，像是2月20日，新北市教育局證實，開明高職今年6月最後一批高三學生畢業後，正式退場，也是新北市首間退場高職，聲量有438筆。而5月26日則是報導指出，華夏科大主動找上台科大，擬在退場前將校產捐給公立學校，華夏學生則取得原校畢業證書，另一方面也保障華夏教師的權益，帶起162筆網路聲量。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月18日至2022年10月17日。

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