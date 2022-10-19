世界骨鬆日童醫院為健康骨鼓掌 認識全球第二大流行病

因應10月20日是世界骨鬆日，童綜合醫院骨質疏鬆照護中心今天舉辦「為健康骨鼓掌」活動，骨質疏鬆照護中心梁哲翰主任宣講認識骨質疏鬆症，也鼓勵民眾踴躍參加闖關活動，設置足跟定量超音波儀器讓民眾篩檢，希望藉由活動讓民眾更認識骨質保健的重要性。

骨質疏鬆照護中心梁哲翰主任表示，骨骼中有蝕骨細胞與造骨細胞進行骨頭的破壞與新生兩種動態平衡運作，若破壞速度比新生速度快，就造成骨質流失而產生骨質疏鬆症。

骨質疏鬆常被忽略其嚴重性，是全球第二大的流行病，幾乎每3秒就會發生一起因骨質疏鬆症所導致的骨折，常見的骨折發生在脊椎體或髖部，發生髖部骨折的死亡率還高達20到24%，人體的骨質高峰是在35歲，35歲後每年都會流失約1%，50歲開始每年流失約3%。

梁哲翰說，可能罹患骨質疏鬆的徵象可自我檢視，檢視是否出現駝背或身高縮水了超過3公分，沒有特別原因卻突然全身腰酸背痛，另外最常發現骨質疏鬆症發生的情況，就是容易因為輕微的摔跌骨折(僅只有站立的高度跌倒)，只要出現以上這些警訊就應儘快尋找醫師診療；也可至網路進行自我評估罹患骨質疏鬆風險的風險計算(https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=cht)。

梁哲翰強調，運動可增加骨密度並降低骨折風險，如負重有氧運動、阻抗型運動(健身房拿啞鈴或拉單槓等)、高衝擊運動(跳繩等)、每周輕步快走4小時以上，如果有進行規律良好運動可每年增加1-4%的骨密度，及降低髖部骨折風險41%；他呼籲除了運動外，也要補充足夠的鈣質維生素D與蛋白質，建議每天應讓皮膚(臉或手臂等)在陽光下曬10到20分鐘，可促進吸收到體內的維生素D轉換為活性維生素D，加強鈣質的吸收。