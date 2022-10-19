老師變白雪公主、童看診喊同學都不見了 兒科醫示警「7病毒」：屋漏偏逢連夜雨

家長們注意了，如果家中小寶貝們最近有身體不舒服的情況，要特別小心有「7種病毒」正在大舉肆虐兒童圈。尤其現在正值流感好發時期，秋冬季節交替，很容易讓孩童免疫力下降。

兒科醫師王韋力在臉書表示，近期有個來看診的孩子對他說，「醫生叔叔，我們班，同學都不見了！」他以為是全班確診隔離，結果家長表示，班上三十幾個同學，發燒的發燒、咳嗽的咳嗽，結果全班只剩7個同學上課，老師都快變白雪公主了。

他指出，最近有各種病毒齊發，包括流感病毒、副流感病毒、呼吸融合病毒、腺病毒、鼻病毒、新冠病毒、還有黴漿菌，輪流交替感染。他也觀察到，發燒咳嗽真的都好嚴重，最近聽到全班都沒人感冒的，他都不太相信，「大家都有感受到這一波病毒的威力嗎？同學都還在嗎？！」

另外，兒童感染科醫師顏俊宇也在臉書指出，最近真的災情慘重，很多小朋友反覆發燒1-2週、爆痰2週，甚至呼吸咻咻喘，他診所已轉診不少小孩到大醫院治療，甚至還有爸媽問他說，「小孩新冠確診都還沒這麼嚴重，怎麼會這樣？」

然而，顏俊宇說屋漏偏逢連夜雨，A型流感正蓄勢待發，社區已驗出不少A流，A流會造成高燒、呼吸道症狀嚴重，而且比B型流感更容易引發肺炎和重症，他也呼籲大家要儘快接種流感疫苗。

不少家長們也分別在這二位醫師的貼文底下留言說「難怪，最近都聽說感冒嚴重到要看好幾次，原來有這麼多病毒」、「這一波真的太恐怖了，咳好多痰」、「每天接孩子放學，我第一句話一定是問今天有同學請假嗎？」、「兒子燒7天，黴漿菌感染，急診很多呼吸道融合症的，咳嗽咳到住院很多。」