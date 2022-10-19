快訊

股價跌勢未止…台積電只會更強？謝金河曝有大老闆準備全押

減稅失敗的逼宮危機：特拉斯會成為英國史上最短命首相嗎？

高端接種者今起可補打他廠疫苗 基礎劑間隔28天、追加劑需隔84天

老師變白雪公主、童看診喊同學都不見了 兒科醫示警「7病毒」：屋漏偏逢連夜雨

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為施打公費流感疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為施打公費流感疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照片

家長們注意了，如果家中小寶貝們最近有身體不舒服的情況，要特別小心有「7種病毒」正在大舉肆虐兒童圈。尤其現在正值流感好發時期，秋冬季節交替，很容易讓孩童免疫力下降。

兒科醫師王韋力在臉書表示，近期有個來看診的孩子對他說，「醫生叔叔，我們班，同學都不見了！」他以為是全班確診隔離，結果家長表示，班上三十幾個同學，發燒的發燒、咳嗽的咳嗽，結果全班只剩7個同學上課，老師都快變白雪公主了。

他指出，最近有各種病毒齊發，包括流感病毒、副流感病毒、呼吸融合病毒、腺病毒、鼻病毒、新冠病毒、還有黴漿菌，輪流交替感染。他也觀察到，發燒咳嗽真的都好嚴重，最近聽到全班都沒人感冒的，他都不太相信，「大家都有感受到這一波病毒的威力嗎？同學都還在嗎？！」

另外，兒童感染科醫師顏俊宇也在臉書指出，最近真的災情慘重，很多小朋友反覆發燒1-2週、爆痰2週，甚至呼吸咻咻喘，他診所已轉診不少小孩到大醫院治療，甚至還有爸媽問他說，「小孩新冠確診都還沒這麼嚴重，怎麼會這樣？」

然而，顏俊宇說屋漏偏逢連夜雨，A型流感正蓄勢待發，社區已驗出不少A流，A流會造成高燒、呼吸道症狀嚴重，而且比B型流感更容易引發肺炎和重症，他也呼籲大家要儘快接種流感疫苗。

不少家長們也分別在這二位醫師的貼文底下留言說「難怪，最近都聽說感冒嚴重到要看好幾次，原來有這麼多病毒」、「這一波真的太恐怖了，咳好多痰」、「每天接孩子放學，我第一句話一定是問今天有同學請假嗎？」、「兒子燒7天，黴漿菌感染，急診很多呼吸道融合症的，咳嗽咳到住院很多。」

流感病毒

延伸閱讀

「三病一菌」同時升溫 今年首例9旬嬤流感重症亡

流感併發症治療不易、死亡率高 醫呼籲打疫苗預防

疫苗接種不良反應 南市衛生局：評估出現這些症狀快就醫

溼冷季節 蘇揆指示緊盯疫情與流感趨勢

相關新聞

大雨台7線坍方 明池受困部分民眾今從復興下山

尼莎颱風環流及東北季風共伴產生強降雨，造成台7線北橫公路發生多處坍方阻斷，302名遊客受困於宜蘭的明池山莊，今中午11時...

每晚睡不足5小時者當心！研究：罹患慢性病風險高至少30%

一項已發表的大型新研究指出，50歲及以上者每晚若睡不到5小時，與睡超過5小時的人相比，隨著年紀增長而患有多種慢性疾病的風...

黃義交墜樓亡 專家：注意6樣態警訊 憂鬱症好發在季節變化之際

前立委黃義交17日傍晚在台北市住處墜樓亡。八里療養院職能治療主任張自強表示，「憂鬱症」好發在季節變化交替之際，親友平時除...

颱風尼莎致農損逾千萬 宜蘭達772萬最多

行政院農業委員會今天發布最新颱風尼莎農業災情報告，截至今天上午11時，農業產物估計損失計新台幣1001萬元，以宜蘭縣達7...

世界骨鬆日童醫院為健康骨鼓掌 認識全球第二大流行病

因應10月20日是世界骨鬆日，童綜合醫院骨質疏鬆照護中心今天舉辦「為健康骨鼓掌」活動，骨質疏鬆照護中心梁哲翰主任宣講認識...

老師變白雪公主、童看診喊同學都不見了 兒科醫示警「7病毒」：屋漏偏逢連夜雨

家長們注意了，如果家中小寶貝們最近有身體不舒服的情況，要特別小心有「7種病毒」正在大舉肆虐兒童圈。尤其現在正值流感好發時期，秋冬季節交替，很容易讓孩童免疫力下降。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。