揮別暮氣沉沉 鼓山魚市場21日嶄新出發 輪渡站動線調整

高雄鼓山魚市場重新規畫再出發，預計21日下午開幕，市長陳其邁、3位副市長及市府秘書長等將出席見證。海洋局表示，賣店營業時間預計到晚間8點，振興夜間經濟，打造高雄獨家夜景新地標。

搭配鼓山魚市場改造工程，市府順勢重新規畫鼓山輪渡站動線，採人車分離。交通局說，新候船室空間增加，從過去僅能容納20人增為200人，改善空調設備，打造更舒適候車環境。新候船室今天下午開幕，明天起搭船行人改從鼓山魚市場全新候船室進出，機車、自行車仍從原候船處進出。

海洋局長張漢雄說，鼓山魚市場鄰近鼓山輪渡站，位居絕佳地理位置，曾是高雄市第一座現代化魚市場，見證哈瑪星最繁榮時刻，隨著漁業重心從哈瑪星轉移至前鎮漁港而沒落，為重現其昔日風華，市府去年啟動改造計畫，整建開放塵封已久的老舊空間，拆除危險建物並整理周邊環境，第一拍賣場整建為高雄農漁精品展售中心，打造富有歷史意義的高雄海景第一排。

市府爭取農委會、交通部經費，投入資源整建活化舊魚市場域，打造嶄新的農漁精品展售中心，整建期間同步啟動招商作業，邀請許多有在地性高雄品牌進駐，包含花枝丸知名店家宏裕行、產銷履歷認證的凱亞良品、高雄青農產品打GO嚴選、旗津老字號正家興波士頓派等特色店家，還有「津漁聚物所」餐廳，結合海鮮、啤酒、海景、夕陽等賣點，展售中心夜間燈光從玻璃帷幕穿透而出，暖暖光影照映在海面上，點亮港濱。

執行改造計畫的建築師趙建銘說，改造鼓山魚市場是件很有成就感的任務，期間要克服缺工、趕工等考驗，市府行政流程作業也緊緊緊配合，展現高效率。趙提到，過去漁會辦公室是封住的，看不到立面，和居民情感被隔離，相當可惜，打開空間後，許多人迫不及想親近，記憶、情感都串起來了。魚市場改造是都市更新的旗艦計畫，養工處也正進行周邊環境改善工程，不只是看海新景點，也會是高雄市觀光新亮點。