醫療廢棄物處理價差大 立委：中小醫院診所淪待宰羔羊

疫情期間醫療廢棄物增加，立委今指出，快篩卡匣重量約4、5公克，再加上其他醫療或防護用品，每天醫療廢棄物數量相當多，處理費用價差卻很大，中小醫院、診所議價能力低，只能淪為「待宰羔羊」，造成極大負擔。

立法院衛環委員會今天審查環保署預算，廢棄物議題成為焦點。立委張育美表示，近期醫療廢棄物處理費用價差非常大，以南部為例，處理費用從每公斤30多元到每公斤50元都有，相差20多元，而中小醫院、診所的議價能力相對低，淪為「待宰羔羊」，且每間醫療院所的醫療廢棄物非常龐大，不是只有一、兩公斤而已。

張育美表示，尤其疫情期間光是快篩卡匣的重量就有4、5公克，「一間醫院有多少廢棄物？每上漲1元處理費用，對醫療院所都是極大負擔」，醫護站在防疫第一線，每天都處理很多快篩卡匣等醫療廢棄物，環保署應該知道民間疾苦，不要以為漲價幾元不重要，其實價差相當驚人，但醫療院所只能任人宰割。

此外，台灣事業廢棄物從100年的1873萬公噸增加到去年的2195公噸，增幅高達17%，其中有害事業廢棄物去年達到1715公噸、增幅43%，張育美表示，與日俱增的事業廢棄物成為環境汙染隱憂，不利減碳目標，而淨零12項關鍵戰略就包括資源循環零廢棄，政府卻忽略產品源頭減量的重要性，將重點放在廢棄物末端加值應用。

張育美說，台灣以中小企業為主，應考慮輔導獎勵全台150萬家中小企業，從產品製造減少事業廢棄物的產生，進而達成減碳目標，例如研議財稅優惠、定價激勵等獎勵措施，以鼓勵企業從源頭進行廢棄物減量工作，因此提案凍結2百萬元，2個月內提出書面報告才能解凍。

針對醫療廢棄物處理價格費用，環保署廢管處長賴瑩瑩表示，同意三個月內提出報告，此外關於事業廢棄物問題，目前淨零12項戰略已納入資源循環零廢棄的目標政策，會跟目的事業主管機關共同規動減量或循環機制，落實相關評鑑跟表揚機制。